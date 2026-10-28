एडमिशन से लेकर सिक्योरिटी तक, MCD के स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी

दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा समिति ने कई मोर्चों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं. 27 अक्टूबर को समिति के सभागार में हुई बैठक में 50 हजार नए दाखिलों का लक्ष्य तय करने से लेकर करीब 2800 मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती संबंधी फाइल आगे बढ़ाने तक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

समिति अध्यक्ष एडवोकेट योगेश वर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फैसलों को तय समय-सीमा में लागू किया जाए. बैठक में दाखिले बढ़ाने के साथ स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, बच्चों को नैतिक मूल्यों से जोड़ने वाली शिक्षा, स्वच्छता, सुरक्षा और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने के मुद्दे भी एजेंडे में शामिल रहे.

हर स्कूल में 30 नए दाखिले, कुल लक्ष्य 50 हजार

शिक्षा समिति ने स्कूल चलो अभियान को सभी जोनों में प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को चालू महीने में कम से कम 30 नए बच्चों का दाखिला कराने का लक्ष्य दिया गया है. इस अभियान के माध्यम से निगम के स्कूलों में कुल 50000 नए दाखिले सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा. समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि अभिभावकों का भरोसा जीतने के लिए स्कूलों में बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना जरूरी है. इसके लिए शिक्षकों और अधिकारियों को अभियान में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.

बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए बनेगी विशेष समिति

स्कूली शिक्षा को किताबी पढ़ाई तक सीमित न रख कर एक खास पहल के तहत बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षाविदों की एक विशेष समिति गठित की जाएगी. इसके गठन का अधिकार शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा को दिया गया है. इस समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. रिपोर्ट में नैतिक मूल्यों, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्यों और अन्य उपयोगी गतिविधियों को विद्यालयी शिक्षा का हिस्सा बनाने के सुझाव शामिल होंगे. जिस पर शिक्षा समिति की अगली बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी.

स्कूलों को जीरो-वेस्ट बनाने की तैयारी

विद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था सुधारने और जैविक कचरे के निस्तारण के लिए सभी स्कूलों में एरोबिन या दूसरी उपयुक्त जैविक कचरा प्रसंस्करण व्यवस्था स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है. योजना के तहत स्कूल परिसर में निकलने वाले जैविक कचरे का वहीं निस्तारण किया जाएगा और उससे उपयोगी खाद तैयार करने की दिशा में काम होगा. इसका उद्देश्य स्कूलों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के साथ जीरो-वेस्ट परिसर के रूप में विकसित करना है.

नए स्कूलों में पांच-पांच स्मार्ट बोर्ड लगाने के निर्देश

निगम के नए बनाए गए विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को अगले महीने के भीतर जरूरी काम पूरा करने को कहा गया है. प्रत्येक संबंधित स्कूल में पांच-पांच स्मार्ट बोर्ड लगाने, शौचालयों की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने और नए वाटर कूलर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. योगेश वर्मा ने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ स्वच्छ पेयजल और बेहतर शौचालय भी अच्छे शैक्षणिक वातावरण के लिए जरूरी हैं. निगम के विद्यालयों में इन सुविधाओं का विस्तार करना समिति की प्राथमिकताओं में शामिल है.

माइनर रिपेयर का फंड 15 दिनों में जारी करने की तैयारी

स्कूलों की इमारतों, कक्षाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं की मरम्मत में देरी कम करने के लिए समिति ने माइनर रिपेयर का फंड अगले 15 दिनों के भीतर जारी करने की कार्यवाही पूरी करने को कहा है. समय पर राशि जारी होने से स्कूलों में जरूरी मरम्मत के काम किए जा सकेंगे. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक सुरक्षित तथा बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है.

2800 कर्मचारियों की भर्ती संबंधी फाइल पर तेजी से काम

स्कूलों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लगभग 2800 कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा भी बैठक में उठा. समिति अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भर्ती से जुड़ी फाइल पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उसे अगले 15 दिनों के भीतर समिति के सामने प्रस्तुत किया जाए. इससे भर्ती की दिशा में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकेगा. योगेश वर्मा ने कहा कि विद्यालयों में स्वच्छता और बच्चों की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता. इन व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता जरूरी है.

शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जल्द लागू होगी

शिक्षकों के स्थानांतरण में सामने आई विसंगतियों पर शिक्षा समिति ने विस्तार से चर्चा की.अध्यक्ष योगेश वर्मा ने अधिकारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्धारित नियमों के अनुरूप हो सके. समिति ने अब तक किए गए तबादलों का विस्तृत ब्योरा भी मांगा है.

अधिकारियों को प्रत्येक स्थानांतरण के आधार, लागू नियमों और संबंधित मानदंडों की जानकारी समिति के सामने रखने को कहा गया है. वर्मा के मुताबिक, ऑनलाइन व्यवस्था से स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक हस्तक्षेप की गुंजाइश कम होगी. शिक्षकों को भी स्पष्ट नियमों के आधार पर तबादले का अवसर मिल सकेगा. अधिकारियों को नीति लागू करने और मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करने को कहा गया है.

सभी फाइलों का काम ई-ऑफिस से करने के निर्देश

प्रशासनिक कामकाज में देरी कम करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए संबंधित विद्यालयों तथा अधिकारियों को फाइलों का संचालन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही फाइलों की प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग, निर्धारित समय-सीमा में उनका निस्तारण और अधिकारियों की सेवा संबंधी जानकारी को अद्यतन रखने पर जोर दिया गया. ई-ऑफिस के प्रभावी इस्तेमाल से फाइलों की स्थिति पर नजर रखने और अनावश्यक देरी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. इससे अधिकारियों को फाइलों के निस्तारण के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत भी कम होगी.

'जवाबदेही के साथ समय पर लागू हों फैसले'

शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में व्यापक बदलाव लाना उनका लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि निगम के विद्यालयों को शिक्षा की गुणवत्ता, आधुनिक सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा और संस्कारयुक्त वातावरण के मामले में बेहतर पहचान दिलाने के लिए अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को जवाबदेही के साथ काम करना होगा. उन्होंने कहा कि हर निर्णय को निर्धारित समय-सीमा में लागू करना जरूरी है.

'MCD स्कूलों को बड़े स्कूलों की तरह पहचान दिलाना मकसद'

उन्होंने कहा कि निगम के स्कूलों को इस स्तर तक विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, जहां अभिभावक अपने बच्चों को विश्वास और गर्व के साथ पढ़ने भेज सकें. वर्मा ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, बच्चों के सर्वांगीण विकास और पारदर्शी प्रशासन को प्राथमिकता देने की बात कही. लक्ष्य निगम के विद्यालयों को दिल्ली के अन्य अच्छे स्कूलों के समकक्ष मजबूत पहचान दिलाना है. बैठक में शिक्षा समिति के सदस्यों ने भी शिक्षा के स्तर में सुधार, विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के संबंध में अपने सुझाव रखे.

अंत में योगेश वर्मा ने सभी उपस्थित सदस्यों और अधिकारियों का आभार जताया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयास, प्रभावी निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई से निगम की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सकारात्मक बदलाव लाए जा सकेंगे.

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