Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे, दिल्ली HC का दखल देने से इनकार

पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे, दिल्ली HC का दखल देने से इनकार

एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने और उसे रिन्यू कराने के लिए ली जाने वाली फीस सरकार की नीतिगत व्यवस्था का हिस्सा है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 28 Oct 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की फीस बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट फीस में करीब 67 फीसदी की बढ़ोतरी को सिर्फ इस आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछली बार फीस में बदलाव 2012 में हुआ था. यानी करीब 14 साल बाद फीस बढ़ाई गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि पासपोर्ट की फीस तय करना सरकार का नीतिगत फैसला है और जब तक फीस बहुत ज्यादा या अनुचित नहीं लगती तब तक अदालत को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है.

NRI को भारत में रहने वालों से करीब 5 हजार रुपये ज्यादा देने पड़ रहे

दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका प्रवासी लीगल सेल नाम के संगठन ने दाखिल की थी. याचिका में खास तौर पर विदेश में रहने वाले भारतीयों और देश में रहने वाले नागरिकों के बीच पासपोर्ट फीस के अंतर पर सवाल उठाया गया था याचिकाकर्ता का कहना था कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए करीब 12 हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं जबकि भारत में रहने वाले नागरिकों के मुकाबले यह रकम लगभग 5 हजार रुपये ज्यादा है.

खाड़ी देशों में कम कमाने वालों पर पड़ेगा ज्यादा बोझ

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील दी कि केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है.इससे खासकर खाड़ी देशों में काम करने वाले उन भारतीयों को परेशानी होगी जो कम कमाते हैं और जिनके लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना आसान नहीं है.वकील ने कहा कि सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे उन्हें फीस में राहत मिल सके.

कोर्ट ने पूछा- विदेश में गरीब होने का प्रमाण कौन देगा

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर प्रवासियों को फीस में छूट देने के सुझाव पर सवाल उठाया कोर्ट ने पूछा कि विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण कौन देगा.कोर्ट का कहना था कि इस तरह की छूट देने के लिए नियम और व्यवस्था बनाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है.

सरकार की नीति में दखल देने से कोर्ट का इनकार

एक्टिंग चीफ जस्टिस  नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने और उसे रिन्यू कराने के लिए ली जाने वाली फीस सरकार की नीतिगत व्यवस्था का हिस्सा है. जब तक यह फीस अनुचित रूप से बहुत ज्यादा नहीं है.अदालत को सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.कोर्ट ने यह भी कहा कि जब याचिका में किसी वैधानिक या संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन का आधार नहीं बनता तब सरकार को कोई खास नीति अपनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.

फीस बढ़ोतरी के खिलाफ याचिका खारिज

सभी दलीलों पर विचार करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. अदालत के इस फैसले से पासपोर्ट फीस बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर राहत नहीं मिली.कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फीस तय करना सरकार का नीतिगत मामला है और सामान्य परिस्थितियों में अदालत इसमें दखल नहीं देगी.

Published at : 28 Oct 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
CJP पर जुर्माने की मांग वाली याचिका, HC से आया ये बड़ा अपडेट
CJP पर जुर्माने की मांग वाली याचिका, HC से आया ये बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
एडमिशन से लेकर सिक्योरिटी तक, MCD के स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी
एडमिशन से लेकर सिक्योरिटी तक, MCD के स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी
दिल्ली NCR
जामिया में आधी रात को पत्थरबाजी और तोड़फोड़, पुलिस बोली- शिकायत मिलने पर लेंगे एक्शन
जामिया में आधी रात को पत्थरबाजी और तोड़फोड़, पुलिस बोली- शिकायत मिलने पर लेंगे एक्शन
दिल्ली NCR
'वजहें खत्म नहीं होंगी', सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगाकर बोले अभिजीत दीपके
'वजहें खत्म नहीं होंगी', सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगाकर बोले अभिजीत दीपके
Advertisement

वीडियोज

YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Bollywood News: लॉस एंजिल्स के रेड कारपेट पर छाया 'रामायण' की स्टार कास्ट का रॉयल लुक (28.10.26)
Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, 'फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है?'
सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, 'फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश से नहीं भेदा गया CM योगी का किला, गोरखपुर में BJP की जीत; तीसरे नंबर पर रही सपा
अखिलेश से नहीं भेदा गया CM योगी का किला, गोरखपुर में BJP की जीत; तीसरे नंबर पर रही सपा
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
स्पोर्ट्स
WPL 2027 Auction: किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
विश्व
Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा?
इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
तालिबानियों के बीच पहुंचा भारतीय शख्स, बंदूक पकड़ बोला, ये कैसे....
तालिबानियों के बीच पहुंचा भारतीय शख्स, बंदूक पकड़ बोला, ये कैसे....
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget