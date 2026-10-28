पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे, दिल्ली HC का दखल देने से इनकार

पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की फीस बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट फीस में करीब 67 फीसदी की बढ़ोतरी को सिर्फ इस आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछली बार फीस में बदलाव 2012 में हुआ था. यानी करीब 14 साल बाद फीस बढ़ाई गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि पासपोर्ट की फीस तय करना सरकार का नीतिगत फैसला है और जब तक फीस बहुत ज्यादा या अनुचित नहीं लगती तब तक अदालत को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है.

NRI को भारत में रहने वालों से करीब 5 हजार रुपये ज्यादा देने पड़ रहे

दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका प्रवासी लीगल सेल नाम के संगठन ने दाखिल की थी. याचिका में खास तौर पर विदेश में रहने वाले भारतीयों और देश में रहने वाले नागरिकों के बीच पासपोर्ट फीस के अंतर पर सवाल उठाया गया था याचिकाकर्ता का कहना था कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए करीब 12 हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं जबकि भारत में रहने वाले नागरिकों के मुकाबले यह रकम लगभग 5 हजार रुपये ज्यादा है.

खाड़ी देशों में कम कमाने वालों पर पड़ेगा ज्यादा बोझ

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील दी कि केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है.इससे खासकर खाड़ी देशों में काम करने वाले उन भारतीयों को परेशानी होगी जो कम कमाते हैं और जिनके लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना आसान नहीं है.वकील ने कहा कि सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे उन्हें फीस में राहत मिल सके.

कोर्ट ने पूछा- विदेश में गरीब होने का प्रमाण कौन देगा

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर प्रवासियों को फीस में छूट देने के सुझाव पर सवाल उठाया कोर्ट ने पूछा कि विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण कौन देगा.कोर्ट का कहना था कि इस तरह की छूट देने के लिए नियम और व्यवस्था बनाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है.

सरकार की नीति में दखल देने से कोर्ट का इनकार

एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने और उसे रिन्यू कराने के लिए ली जाने वाली फीस सरकार की नीतिगत व्यवस्था का हिस्सा है. जब तक यह फीस अनुचित रूप से बहुत ज्यादा नहीं है.अदालत को सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.कोर्ट ने यह भी कहा कि जब याचिका में किसी वैधानिक या संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन का आधार नहीं बनता तब सरकार को कोई खास नीति अपनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.

फीस बढ़ोतरी के खिलाफ याचिका खारिज

सभी दलीलों पर विचार करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. अदालत के इस फैसले से पासपोर्ट फीस बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर राहत नहीं मिली.कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फीस तय करना सरकार का नीतिगत मामला है और सामान्य परिस्थितियों में अदालत इसमें दखल नहीं देगी.