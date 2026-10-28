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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP पर जुर्माने की मांग वाली याचिका, HC से आया ये बड़ा अपडेट

CJP पर जुर्माने की मांग वाली याचिका, HC से आया ये बड़ा अपडेट

याचिकाकर्ता ने दिल्ली HC में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि प्रदर्शन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी पर जुर्माना लगाया जाए. इस पर HC ने कहा कि ऐसे मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. 

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 28 Oct 2026 06:17 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर जुर्माना लगाने की मांग वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हालिया प्रदर्शनों के कारण आम लोगों को हुई परेशानी के बदले मुआवजा देने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि प्रदर्शन आयोजित करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी पर कम्युनिटी फाइन लगाया जाए.

याचिका में कहा गया कि विरोध प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ-साथ आम नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. 

HC ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की दी छूट

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी. याचिका में गृह मंत्रालय समेत तीन केंद्रीय मंत्रालयों से आम लोगों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माना लगाने और वसूली के नियम बनाने की मांग की गई थी.

अभी जमानत पर हैं सीजेपी के तीनों प्रमुख नेता

बता दें कि अभी सीजेपी के तीनों प्रमुख नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास जमानत पर बाहर हैं. फिलहाल सीजेपी ने किसी भी आंदोलन की घोषणा नहीं की है. हालांकि, सोशल मीडिया पर ये ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगते रहे हैं. सीजेपी ने अपने अगले कदम का खुलासा भी नहीं किया है.

10 अक्टूबर को सीजेपी ने दिया था आंदोलन का कॉल

आखिरी बार सीजेपी ने 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में आंदोलन की घोषणा की थी. दिल्ली पहुंचने पर तीनों ही नेताओं को विमान से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. हिरासत के दौरान ही अभिजीत दीपके की दादी का निधन हो गया. गौरतलब है कि सीजेपी ने नीट आंदोलन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुद्दा उठाया है. इस बार पार्टी नेताओं के सामने 'कानूनी चुनौतियां' खड़ी हैं.  

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Published at : 28 Oct 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
CJP DelhI High Court DELHI NEWS
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