दिल्ली में फुटपाथ गायब! सड़कों पर पार्किंग हावी, HC ने की तल्ख टिप्पणी

राजधानी दिल्ली में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ खाली कराने की मांग पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकारी व्यवस्था और पार्किंग की समस्या पर गंभीर सवाल उठाए. दिल्ली HC ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि फुटपाथों की बात तो दूर हाई कोर्ट के बाहर की सड़कें तक पार्किंग के कब्जे में हैं. वहां चार लेन तक गाड़ियों की पार्किंग दिखाई देती है और ऐसा करने वालों में कोर्ट के अपने सहकर्मी भी शामिल हैं.

एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, ''आप फुटपाथों की बात कर रहे हैं. यहां तो सड़कों का इस्तेमाल भी पार्किंग के लिए हो रहा है. हाई कोर्ट के बाहर जाकर देखिए, चार लेन तक पार्किंग से घिरी मिलेंगी और ऐसा आपके अपने सहकर्मी कर रहे हैं.''

जयपुर हाउस से हाई कोर्ट तक पैदल चलना मुश्किल

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जयपुर हाउस से दिल्ली हाई कोर्ट तक के रास्ते पर फुटपाथ का इस्तेमाल गाड़ियां खड़ी करने के लिए किया जा रहा है. इससे पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी होती है. फुटपाथ लोगों के सुरक्षित चलने के लिए बनाए जाते हैं लेकिन जब उन पर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं तो राहगीरों को सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है. इससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है.

'सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार'

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मोटर वाहन चलाने वाले लोग पैदल यात्रियों के इस अधिकार को खत्म नहीं कर सकते. कोर्ट ने पैदल चलने वालों की सुरक्षा और उनके लिए बने रास्तों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर भी जोर दिया था. इस दलील के जरिए याचिकाकर्ता ने फुटपाथों पर कब्जा हटाने और पैदल चलने वालों के लिए रास्ता खाली कराने की मांग उठाई.

2018 के आदेश का भी हुआ जिक्र

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों से जुड़े मामले पहले से ही अदालत में लंबित हैं. इस संबंध में कोर्ट ने 20 सितंबर 2018 में दिए गए आदेश का जिक्र किया. उस आदेश में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतों पर विचार किया गया था. इनमें फुटपाथों पर कब्जे के मामले भी शामिल थे.

कोर्ट ने डीडीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्पेशल टास्क फोर्स का भी जिक्र किया था. करीब 15 सदस्यों वाले इस कार्यबल को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जुड़ी समस्याओं पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी.

शिकायत लेकर संबंधित अधिकारियों के पास जाएं- HC

हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए व्यवस्था पहले से मौजूद है, इसलिए शिकायत करने वाले लोग संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रख सकते हैं. मौजूदा सुनवाई में भी अदालत ने इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही की. एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता को 20 सितंबर 2018 के आदेश की कॉपी मुहैया कराने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने आदेश को पढ़ने और उसके प्रभाव को समझने के लिए समय मांगा.

तीन सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया. अब याचिकाकर्ता पुराने आदेश को देखने के बाद आगे अपनी दलीलें रख सकेगा.

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