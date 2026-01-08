दिल्ली में कोल्ड-डे में ठिठुरे लोग, घने कोहरे से विजिबिलिटी कम, 5 डिग्री तक पहुंचा तापमान

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है, जनवरी के दूसरे सप्ताह में राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं का असर जारी रहेगा. मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार 8 जनवरी को राजधानी का तापमान न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह कोहरा और ठंडी हवाएं अपना असर दिखाएंगी. दिन में धुप निकलेगी, जिससे कुछ राहत मिलेगी.

इसी के साथ राजधानी का AQI बीते कई महीनों से अभी भी नहीं सुधर रहा है. रियल टाइम डेटा के मुताबिक 371 से 400 के आसपास बना हुआ है, जोकि खतरनाक श्रेणी में आता है. इसकी मुख्या वजह PM 2.5 है. जो हवा की धीमी गति की वजह से कम नहीं हो पा रहा. माना जा रहा है कि अब बारिश से ही कुछ राहत मिल सकती है.

अगले कुछ दिन ठंड से नहीं राहत

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में भी कडाके की ठंड जारी रहेगी. गुरुवार को सर्द हवाएं और न्यूनतम तापमान में गिरावट अपना असर दिखा रहीं हैं. कई इलाकों में घना कोहरा अपना असर दिखाएगा. सुबह वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी के चलते दिक्कत होगी, लिहाजा वाहनों की स्पीड कम ही रखें.

सुबह तापमान 5 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक और दोपहर में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. दिन में खिली धुप कुछ दे राहत देगी, जबकि शाम से सर्द हवाएं गलन बढ़ाएंगी. अगले कई दिन इस तरह का ही मौसम रहने का अनुमान है.

दिल्ली में AQI का हाल

दिल्ली में AQI अभी खतरनाक श्रेणी में है, जो 371 से 438 के बीच बना हुआ है. यह हैजडर्स श्रेणी में आता है, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है. इसलिए बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरुर करें. इसकी मुख्य वजह हवा में PM2.5 का होना है. जो तेज हवाओं और बारिश से ही कम हो सकते हैं. जबकि हाल में अभी बारिश का कोई अनुमान नहीं है.

कुल मिलाकर गुरुवार को दिल्ली वालों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी. दिल्ली सरकार ने भी खुले में सोने वाले न के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की है. ताकि किसी को भी ठंड से नुकसान न हो, इसके साथ अलाव भी चिन्हत स्थानों पर जलाया जा रहा है.