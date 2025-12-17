दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन दिल्ली-NCR में अब तक न कड़ाके की सर्दी पड़ी है और न ही शीतलहर देखने को मिली है. राजधानी और आसपास के इलाकों में दिन के समय तेज धूप निकल रही है, जबकि रात में ठंड बढ़ने से लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है.

बीते 24 घंटों में हवाओं की रफ्तार जरूर बढ़ी है, जिससे दिन में हल्की ठंड महसूस हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक यह बदला-बदला मौसम लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल सकता है, इसलिए सतर्कता जरूरी है.

मौसम का मिला-जुला मिजाज और सर्दी की सुस्ती

दिल्ली-NCR में इस बार ठंड से ज्यादा भारी प्रदूषण पड़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने फिलहाल कड़ाके की ठंड को लेकर कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 22 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है. इसके बाद दिन और रात दोनों समय ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

दिल्ली के इलाकों में हवा की गुणवत्ता और हालात

मौसम की सुस्ती के साथ-साथ दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता भी चिंता का विषय बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 345 दर्ज किया गया है. मोरी गेट में AQI 400, पटपड़गंज में 338, पंजाबी बाग में 328, उत्तम नगर में 364, गौतमपुरी में 370 और आईटीआई जहांगीरपुरी में 410 रिकॉर्ड किया गया है. खराब हवा के कारण सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और एलर्जी की शिकायतें बढ़ सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के साथ प्रदूषण का असर और गहरा हो सकता है.

22 दिसंबर के बाद बदल सकता है मौसम का रुख

मौसम विभाग के अनुसार, मौसम में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण पश्चिमी हवाओं की दिशा में लगातार बदलाव है. हल्के पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे हवा की दिशा और रफ्तार प्रभावित हो रही है. अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि 20 से 21 दिसंबर के बीच कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है.