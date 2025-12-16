हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में प्रदूषण पर AAP का 'थाली बजाओ' प्रदर्शन, 'BJP सरकार को फर्जीवाड़ा बंद करना होगा'

दिल्ली में प्रदूषण पर AAP का 'थाली बजाओ' प्रदर्शन, 'BJP सरकार को फर्जीवाड़ा बंद करना होगा'

Delhi pollution: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और उन्हें जगाने के लिए थाली बजाई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Dec 2025 11:19 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रदूषण पर आंख मूंदे बीजेपी सरकार को जगाने के लिए मंगलवार को थाली बजाकर दिल्ली सचिवालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. ‘‘आप’’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत विधायकों और नेताओं ने सीएम रेखा गुप्ता पर कटाक्ष करते हुए नारा लगाया कि प्रदूषण भाई तुमको जाना पड़ेगा. इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता गहरी नींद में सोई हुई हैं. हमने उन्हें जगाने के लिए थाली और चम्मच बजाई है. अगर वह जाग गईं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा उन्हें जगाने की कोशिश करेंगे. अगर दिल्ली का प्रदूषण कम करना है तो बीजेपी सरकार को फर्जीवाड़ा बंद करना होगा और ईमानदारी से काम करना चाहिए.

सौरभ भारद्वाज ने थाली-चम्मच बजाने को लेकर कहा कि हमने वही तरीका इस्तेमाल किया, जैसा पीएम मोदी ने लॉकडाउन में बताया था. मोदी जी ने कोरोना को भगाने के लिए थाली बजवाई थी, वैसे ही हमने थाली बजाकर कहा कि प्रदूषण भाई तुमको जाना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार को अब एक्यूआई पर काम करना होगा और यह सीखना होगा कि एक्यूआई क्या है? बीजेपी सरकार एक्यूआई निगरानी केंद्रों पर फर्जीवाड़ा कर रही है. निगरानी केंद्रों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है. जंगलों के अंदर नए निगरानी केंद्र लगाए जा रहे हैं, ताकि प्रदूषण का स्तर कम दिखे. नकली यमुना भी बनाई जा रही है. बीजेपी सरकार को समझना चाहिए कि फर्जीवाड़े से प्रदूषण कम नहीं होगा, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे दिन-रात निर्माण कार्य चल रहा है. बीजेपी मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से भी हमारा सवाल है कि वे कृत्रिम वर्षा कराने वाले थे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई?

'दिल्ली प्रदूषण, सरकारी विफलता और फर्जीवाड़ा'

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिसंबर के महीने में प्रदूषण बढ़ने का वैज्ञानिक कारण है. सुप्रीम कोर्ट ग्रैप के नियम इसलिए लेकर आया, ताकि प्रदूषण बढ़ते ही पाबंदियां लगाकर उसे रोका जा सके, लेकिन बीजेपी सरकार ने आंकड़ों में फर्जीवाड़ा और निगरानी केंद्रों को बंद करना शुरू कर दिया. इस कारण जब एक्यूआई 800 होता है तो सरकार 350 बताती है और जब 1000 के पार होता है तो 400 ही बताती है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण से पूरी दिल्ली त्राहि-त्राहि कर रही है, लेकिन ग्रैप की पाबंदियां भी लागू नहीं हो रही हैं. यह सरकार विज्ञान विरोधी है, जिसे एक्यूआई तक कहना नहीं आता. बीजेपी की मुख्यमंत्री एक्यूआई को कभी एआईक्यू, कभी आईक्यूआई तो कभी टेम्परेचर कहती हैं. इसलिए भगवान ही ऐसी मुख्यमंत्री से बचाए.

ग्रैप नियमों की अनदेखी और गंभीर स्थिति

प्रदर्शन से पहले, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज पंजाब के अंदर एक्यूआई 80 से 100 के बीच है. केंद्र सरकार खुद कह रही है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 93 फीसद तक की कमी आई है. देश में कहीं पराली नहीं जल रही है, फिर भी दिल्ली का एक्यूआई 450 के पार है. इसलिए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है. बच्चों-बुजुर्गों के लिए मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं और अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं. लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कोई काम नहीं कर रही हैं. ऐसा लग रहा है कि सीएम रेखा गुप्ता का जाना तय है. जल्द ही दिल्ली में मुख्यमंत्री बदला जाएगा. इसीलिए रेखा गुप्ता बीजेपी के नए अध्यक्ष से मिलने भी पहुंची, ताकि किसी तरह कुर्सी बचा सकें. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी कुर्सी बचेगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कार्यशैली पर सवाल

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार को सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए ग्रैप के नियमों का पालन करना चाहिए था और ग्रैप-4 के अंदर ऑड-ईवन लागू होना चाहिए था. इन्होंने ऑड-ईवन लागू नहीं किया. क्या रेखा गुप्ता या बीजेपी मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? ये लोग ग्रैप के नियमों का पालन ही नहीं करा पाए. चाहे ग्रैप 2 हो या ग्रैप 3 हो या ग्रैप 4, दिल्ली में कुछ नहीं बदलता है. वही गाड़ियां जो पहले चल रही थीं, वह अभी भी चल रही हैं और सरकार के जो निर्माण कार्य चल रहे थे, वह अभी भी चल रहे हैं. सब कुछ तो वही है. क्या कहीं ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन करवा रही है?

प्रदूषण नियंत्रण में सरकार की विफलता का उद्देश्य

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो सरकार आई ही फर्जीवाड़ा करने के उद्देश्य से है, वह सरकार प्रदूषण कैसे कम कर सकती है? क्योंकि इन्होंने पहले दिन ही सोच लिया था कि प्रदूषण तो कम नहीं हो सकता, इसलिए यह सोचो कि एक्यूआई को कैसे कम करना है. जंगलों में जाकर एक्यूआई निगरानी केंद्र लगाने लग गए और जब प्रदूषण बढ़ता है तो केंद्रों को बंद कर देते हैं. दिवाली की रात इन्होंने सारे निगरानी केंद्र बंद कर दिए ताकि प्रदूषण का सही आंकड़ा न आ पाए. अब निगरानी केंद्रों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं. इनकी तो पहले दिन से मंशा ही धोखाधड़ी की थी और इनको लगा कि फर्जीवाड़ा करके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और प्रदूषण चलता रहेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं. जो मुख्यमंत्री आई ही फर्जीवाड़ा करने के लिए थीं, आज उस मुख्यमंत्री की पोल खुल गई है और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री चाहिए.

वैश्विक मंच पर भारत की छवि और जनसंहार

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि भारत का कोई दुनिया में “डंका” नहीं बज रहा है. यह उस ख़ामोश जनसंहार की तस्वीर है जिसमें भारत के आम नागरिक, और सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे, रोज़ बिना शोर मर रहे हैं. जहां दुनिया के बड़े हिस्से में हवा आज भी जीवन का वादा करती दिखती है, वहीं भारत ज़हर उगलता हुआ एक लाल धब्बा बन चुका है. अफ़्रीका जैसे संसाधन-वंचित महाद्वीप में भी एक्यूआई हरा- पीला है, लेकिन तथाकथित “विश्वगुरु” भारत में सांस लेना सौभाग्य नहीं, एक थकाने वाला संघर्ष बन गया है.

समाज की सामूहिक चुप्पी और भावी पीढ़ी का भविष्य

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ सरकारों की विफलता नहीं है, बल्कि यह उस समाज की सामूहिक अपराधबोध से भरी चुप्पी है जो धर्म, जाति, चुनाव और खोखले राष्ट्रवाद पर चीख़ता रहा. मगर हवा, पानी और जीवन पर मौन साधे रहा. जो आज भी इसे गंभीरता से नहीं समझ रहे, वे अपने ही बच्चों को ज़हरीली हवा में बड़ा होने की सज़ा खुद दे रहे हैं. आने वाली पीढ़ियों हमें माफ़ नहीं करेंगी. क्योंकि हमने “विकास” के नाम पर उनका भविष्य, उनकी सांसें और उनका जीवन, सब कुछ गिरवी रख दिया.

बेजुबान जानवरों पर प्रदूषण का असर

सौरभ भारद्वाज ने एक अन्य पोस्ट में दिल्ली के अंदर प्रदूषण की वजह से बीमार एक बेजुबान जानवर का वीडियो भी साझा किया है. उन्होंने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है कि दिल्ली के अंदर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के बाद अब बेजुबान जानवर भी प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं. प्रदूषण के कारण पालतू जानवरों को भी नेबुलाइज़र की जरूरत पड़ रही है.

Published at : 16 Dec 2025 11:19 PM (IST)
