दिल्ली में 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है रात का तापमान, जानें कैसा रहेगा मौसम?
Delhi Weather Update: बुधवार (10 दिसंबर) के लिए IMD ने आंशिक रूप से कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया. न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
राजधानी दिल्ली में नौ दिनों बाद मंगलवार को वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ तथा औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 अंक से नीचे ‘खराब’ श्रेणी में रहा. हालांकि, यह राहत अल्पकालिक हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका है. दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा जारी किये गये छह-दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी तक गिरने की आशंका है.
औसत एक्यूआई 282 रहा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मंगलवार को अपराह्न चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 282 रहा, जबकि सोमवार को इसी समय यह 314 और रविवार को 308 था. वैसे तो सीपीसीबी के ‘समीर’ ऐप ने निगरानी केंद्र वार प्रदूषण स्तर छह बजे तक नहीं जारी किया लेकिन 18 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 300 से ऊपर) और 20 पर ‘खराब’ (एक्यूआई 200 से ऊपर) दर्ज की गयी.
सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर’ माना जाता है.
राजधानी के प्रदूषण के बारे में ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के कार्यक्रम प्रमुख मोहम्मद रफीउद्दीन ने कहा, ‘‘मंगलवार को तेज हवाओं के कारण दिल्ली का एक्यूआई पिछले कुछ दिनों के 300 से थोड़ा सुधरकर करीब 282 के आसपास पहुंच गया.’’
6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है रात का तापमान
इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, कल हवा की गति 10 किमी प्रति घंटे से ऊपर रहने की उम्मीद है, जो प्रदूषकों के बिखराव के लिए अनुकूल है. उन्होंने कहा कि लेकिन अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो-तीन डिग्री की गिरावट आने की संभावना है और रात का तापमान लगभग छह डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. रफीउद्दीन ने कहा कि इससे आग सेंकने के लिए बड़े पैमाने पर बायोमास जलाया जा सकता है, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ सकता है.
बुधवार को आंशिक कोहरे का अनुमान
आईएमडी के अनुसार, मंगलवार को यहां अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 0.7 डिग्री कम है तथा न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 0.4 डिग्री कम है. सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 79 प्रतिशत और शाम को 52 प्रतिशत रही. बुधवार के लिए आईएमडी ने आंशिक रूप से कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है. उसके अनुसार न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
Source: IOCL