दिल्ली में IMD ने दो दिनों के जारी किया येलो अलर्ट, बारिश और तेज हवाओं का अनुमान
Delhi Weather Today: आईएमडी ने गुरुवार को अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है. अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
दिल्ली में बुधवार (3 जून )को तापमान में मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिन के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें बारिश और गरज के साथ आंधी की चेतावनी दी गई है. सफदरजंग मौसम स्टेशन में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम और एक दिन पहले की तुलना में 1.4 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक और मंगलवार की तुलना में 0.6 डिग्री अधिक है.
तापमान में मामूली वृद्धि का रुझान
अन्य मौसम केंद्रों में भी तापमान में मामूली वृद्धि का रुझान रहा. पालम में अधिकतम तापमान में 3.7 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई, जो 39.6 डिग्री सेल्सियस रहा; लोधी रोड में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले से 2.8 डिग्री अधिक है. रिज में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में क्रमशः 2.1 डिग्री और 3.5 डिग्री अधिक है. दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई.
Malviya Nagar Fire: 11 विदेशी, 10 भारतीयों की मौत, होटल मालिक गिरफ्तार, फायर सेफ्टी अभियान होगा शुरू
आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान
इसी बीच, आईएमडी ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'अगले दो दिन तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. बृहस्पतिवार और शुक्रवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, क्योंकि हल्की बारिश, गरज, बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, यहां तक कि हवा की गति 60 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है.'
शनिवार को भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान
मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को भी इसी तरह की स्थिति रहने का पूर्वानुमान लगाया है, हालांकि अभी तक उस दिन के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, 'मध्य पाकिस्तान, हरियाणा और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण है, जिसके परिणामस्वरूप अगले तीन दिनों तक बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है.'
आईएमडी ने गुरुवार को अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है. अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही और बुधवार को शाम चार बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 143 मध्यम दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को इसी समय औसत एक्यूआई 106 दर्ज किया गया था.
सीपीसीबी मानकों के अनुसार, शून्य से 50 का एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बेहद खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है. दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों तक एक्यूआई मध्यम श्रेणी में रहेगा.
पूर्व CM शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित ने सक्रिय राजनीति में आने के दिए संकेत, 'अगर पार्टी...'