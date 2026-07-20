जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद CJP के सौरभ दास बोले, 'मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि...'

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच CJP के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है. सौरभ दास ने खुद ही इस बारे में जानकारी दी है. जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सौरभ दास ने कहा कि मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले पर सही स्तर पर बातचीत करेंगे.

CJP के सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से हुई मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ''आशुतोष रांका और मैं दोपहर 12 बजे से केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के घर पर हैं. हमने अपनी मांगें उनके सामने रख दी हैं, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफ़ा या उन्हें पद से हटाना शामिल है.''

🚨#ImportantAnnouncement: @AshutoshRanka and I have been at J.P. Nadda’s residence since 12 noon. The demands have been conveyed, including immediate resignation/sacking of Dharmendra Pradhan.



The Minister assured us he will discuss this at the appropriate level. However, no… pic.twitter.com/vzLluczbkV — Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026

'मांगें पूरी होने तक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी चैन से नहीं बैठेंगे'

उन्होंने आगे बताया, ''केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले पर सही स्तर पर बातचीत करेंगे. हालांकि, अभी तक कोई पक्का वादा नहीं किया गया है. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी चैन से नहीं बैठेंगे.''

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शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग तुरंत बंद करने की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से यह भी मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग तुरंत बंद करे. सीजेपी का कहना है कि उनकी मांगें जायज हैं और यह भारत के युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प

बता दें कि दिल्ली में सोमवार (20 जुलाई) को तनाव का माहौल बना रहा. सीजेपी और उसके बड़ी संख्या में समर्थकों ने संसद चलो विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सरकार से जवाबदेही की मांग की. कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और लाठीचार्ज किए जाने की भी खबर सामने आई. जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

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