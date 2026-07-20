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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजेपी नड्डा से मुलाकात के बाद CJP के सौरभ दास बोले, 'मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि...'

जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद CJP के सौरभ दास बोले, 'मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि...'

CJP Saurav Das Meets JP Nadda: कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की. सीजेपी ने उनके सामने तीन मांगें रखी हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 04:59 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच CJP के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है. सौरभ दास ने खुद ही इस बारे में जानकारी दी है. जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सौरभ दास ने कहा कि मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले पर सही स्तर पर बातचीत करेंगे.

CJP के सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से हुई मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ''आशुतोष रांका और मैं दोपहर 12 बजे से केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के घर पर हैं. हमने अपनी मांगें उनके सामने रख दी हैं, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफ़ा या उन्हें पद से हटाना शामिल है.''

'मांगें पूरी होने तक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी चैन से नहीं बैठेंगे'

उन्होंने आगे बताया, ''केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले पर सही स्तर पर बातचीत करेंगे. हालांकि, अभी तक कोई पक्का वादा नहीं किया गया है. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी चैन से नहीं बैठेंगे.''

कॉकरोच जनता पार्टी ने की सरकार से तीन मांगें

  • सोनम वांगचुक को उनके आंदोलन पर बिना रोक लगाए रिहा किया जाय
  • धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए या इस्तीफा हो
  • NEET पेपर लीक 2026 के वो अभ्यर्थी जिन्होंने आत्महत्या की उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले

शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग तुरंत बंद करने की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से यह भी मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग तुरंत बंद करे. सीजेपी का कहना है कि उनकी मांगें जायज हैं और यह भारत के युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प

बता दें कि दिल्ली में सोमवार (20 जुलाई) को तनाव का माहौल बना रहा. सीजेपी और उसके बड़ी संख्या में समर्थकों ने संसद चलो विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सरकार से जवाबदेही की मांग की. कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और लाठीचार्ज किए जाने की भी खबर सामने आई. जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 20 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
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