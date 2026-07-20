CJP के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस की अपील, 'अफवाहों से बचें, कानूनी निर्देशों का पालन करें'

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार (20 जुलाई) को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए और पुलिस से उनकी नोंकझोक भी हुई. इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.

पुलिसकर्मियों के कानूनी निर्देशों के पालन की अपील

दिल्ली पुलिस के एडिशनल CP और PRO राजीव रंजन ने कहा, ''दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है. सभी लोगों से आग्रह है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें, किसी भी गैर-कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों या कर्मियों के कानूनी निर्देशों का पालन करें.''

दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें । किसी भी गैर-कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात… pic.twitter.com/kfqh2gaTbI — Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2026

अफवाहों पर ध्यान न दें- दिल्ली पुलिस

उन्होंने आगे कहा, ''आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाहों, गलत जानकारी या बिना पुष्टि वाली सामग्री पर भरोसा न करें और न ही उन्हें फैलाएं. लोगों से अनुरोध है कि वे जानकारी के लिए सिर्फ विश्वसनीय सोर्स पर भरोसा करें और शांति, सद्भाव और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें."

CJP के सौरभ दास और आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा से की मुलाकात

उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात की और उनके सामने अपनी मांगें रखीं. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह प्रदर्शनकारियों की मांगों पर पार्टी नेतृत्व के साथ आंतरिक रूप से चर्चा करेंगे. बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सरकार से जवाबदेही की मांग की है. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है.

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