पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम का यू-टर्न! 5 जून से कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की आशंका

Punjab-Chandigarh Rain Alert: पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने 4 जून से 6 जून तक कई इलाकों में बारिश और तूफानी हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि इसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने और गर्मी फिर बढ़ने की संभावना है.

जून की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने फिर जोर पकड़ा है. मौसम विभाग के अनुसार तापमान 0.2 डिग्री बढ़ा है, हालांकि यह अभी भी सामान्य से 2.7 डिग्री कम है. फरीदकोट में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हल्की बारिश से कुछ राहत जरूर मिलेगी.

बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

विभाग के अनुसार, आज पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. 5 जून से पश्चिमी इलाकों में बारिश की गतिविधि कम होनी शुरू हो जाएगी और धीरे-धीरे पूर्वी इलाकों की ओर बढ़ेगी. इसी तरह चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में भी आज बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है. राज्य के सभी जिलों में तापमान 35 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है, जिससे उमस और गर्मी का असर बना हुआ है.

कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'

आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहेगा?

5 जून: फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर और पटियाला में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और बिजली गिरने की संभावना भी है.

6 जून: फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन जिलों और फरीदकोट में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

7 जून: मौसम सामान्य रहने की संभावना है और किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

मानसून की रफ्तार और मौसमी बदलाव

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और 4 जून के आसपास केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अरब सागर के अन्य हिस्सों और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए मौसम के हालात अनुकूल हैं. इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पाकिस्तान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के मौसम में अस्थिरता बनी हुई है.

अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में तेज हवाएं, गरज-चमक और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है.

पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी का सिख वोटर्स पर बड़ा दांव, दफ्तर में लगी महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर