Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडजमशेदपुर में बारिश का कहर, बढ़ा नदियों का जलस्तर, घरों में घुसा पानी

जमशेदपुर में बारिश का कहर, बढ़ा नदियों का जलस्तर, घरों में घुसा पानी

Jamshedpur Flood: जमशेदपुर बारिश और डैम के दो फाटक खुलने के बाद से शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं.  प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बारिश और जलजमाव वाले इलाकों से दूर रहें. 

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Aug 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

जमशेदपुर बारिश का कहर जारी है और अब डैम के दो फाटक खुलने के बाद से शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं.  प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो बारिश और जलजमाव वाले इलाकों से दूर रहें. 

ओडिशा में ब्यांगबिल डैम (Byangbil Dam) के दो फाटक खुलने से शहर की स्वर्णरेखा और खरकाई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय और निचले इलाकों में पानी भर रहा है. इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

'जो असंभव था सरकार ने...', CGL रद्द होने पर मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान

बढ़ा नदियों का जलस्तर

झारखंड में भारी बारिश के चलते स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है. जलस्तर बढ़ने का असर नदी के आसपास के निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा है. इसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रहे हैं. 

बागबेड़ा नया बस्ती में पानी घुसने से करीब 300 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं. वहीं, कदम के शास्त्री नगर में 100 से अधिक घरो में पानी घुस गया. पानी बढ़ने के बाद लोगों को अपना घर छोड़कर स्कूल में शरण लेनी पड़ी.  

प्रभावित लोग सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट

नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था. इससे प्रभावित लोग अपने घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रभावित लोगों को नया बस्ती, बागबेड़ा स्थित प्राथमिक स्कूल में शिफ्ट कराया है. इसी बीच जमशेदपुर के प्रशासन द्वारा जगह-जगह अलॉटमेंट कर लोगों को निचले क्षेत्रों के घर में रहने वाले व्यक्तियों को घर खाली करने का आग्रह किया जा रहा है. 

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

इसके साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि रात को पानी और बढ़ेगा जिसको लेकर लोग ने अपने घर को खाली करना शुरू कर दिया है वही, अचानक पानी बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं, लोगों को रहने का इंतजाम मंदिर और धर्मशाला और स्कूल में किया जा रहा है. वहीं, प्रशासन ने लोगों से घाटों और नदियों से दूरी बनाने की अपील की है. इसके साथ ही लोगों को अफवाहों से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 

सोनम वांगचुक से बात करते हुए भावुक हुए देवेंद्र महतो, कहा- 'इस लड़ाई की ताकत आपने ही दी'

Input By : नीरज तिवारी
और पढ़ें
Published at : 19 Aug 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Jamshedpur News FLOOD Jharkhand News Jamshedpur Flood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
जमशेदपुर में बारिश का कहर, बढ़ा नदियों का जलस्तर, घरों में घुसा पानी
जमशेदपुर में बारिश का कहर, बढ़ा नदियों का जलस्तर, घरों में घुसा पानी
झारखंड
रांची: छात्रों का आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित, सरकार को 60 दिनों का अल्टीमेटम
रांची: छात्रों का आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित, सरकार को 60 दिनों का अल्टीमेटम
झारखंड
झारखंड में रद्द हुईं ये 44 परीक्षाएं, सरकार ने जारी की लिस्ट
झारखंड में रद्द हुईं ये 44 परीक्षाएं, सरकार ने जारी की लिस्ट
झारखंड
JSSC-CGL केस: TDPL के मार्केटिंग मैनेजर की पत्नी और भाई गिरफ्तार
JSSC-CGL केस: TDPL के मार्केटिंग मैनेजर की पत्नी और भाई गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया बड़ा Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Toxic के Intimate Scenes पर बोले Yash, Radhika Pandit के Reaction पर किया बड़ा खुलासा
Awarapan 2 में नहीं दिखा Emraan Hashmi का Kiss Scene, Fans ने कहा- Serial Kisser कहां है?
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh, Nirahua और Aamrapali ने Kajal Raghwani को किया जमकर Roast
Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
बिहार
बिहार में RJD का मार्च, 'AK-47' लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई ये तस्वीरें
बिहार में RJD का मार्च, 'AK-47' लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई ये तस्वीरें
क्रिकेट
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन दोपहर 2 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन
6ठे दिन 2 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
बिहार
RJD के मार्च के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान, 'अगर तेजस्वी यादव जी…'
RJD के मार्च के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान, 'अगर तेजस्वी यादव जी…'
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ट्रेंडिंग
Video: शादी वाले दिन पहुंचा दुल्हन का बॉयफ्रेंड, दूल्हे को दिखाई फोटो- फिर मचा बवाल
शादी वाले दिन पहुंचा दुल्हन का बॉयफ्रेंड, दूल्हे को दिखाई फोटो- फिर मचा बवाल
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
ABP NEWS
"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
ABP NEWS
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
ABP NEWS
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
Embed widget