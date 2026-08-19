जमशेदपुर में बारिश का कहर, बढ़ा नदियों का जलस्तर, घरों में घुसा पानी

जमशेदपुर बारिश का कहर जारी है और अब डैम के दो फाटक खुलने के बाद से शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं. प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो बारिश और जलजमाव वाले इलाकों से दूर रहें.

ओडिशा में ब्यांगबिल डैम (Byangbil Dam) के दो फाटक खुलने से शहर की स्वर्णरेखा और खरकाई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय और निचले इलाकों में पानी भर रहा है. इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बढ़ा नदियों का जलस्तर

झारखंड में भारी बारिश के चलते स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है. जलस्तर बढ़ने का असर नदी के आसपास के निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा है. इसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रहे हैं.

बागबेड़ा नया बस्ती में पानी घुसने से करीब 300 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं. वहीं, कदम के शास्त्री नगर में 100 से अधिक घरो में पानी घुस गया. पानी बढ़ने के बाद लोगों को अपना घर छोड़कर स्कूल में शरण लेनी पड़ी.

प्रभावित लोग सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट

नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था. इससे प्रभावित लोग अपने घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रभावित लोगों को नया बस्ती, बागबेड़ा स्थित प्राथमिक स्कूल में शिफ्ट कराया है. इसी बीच जमशेदपुर के प्रशासन द्वारा जगह-जगह अलॉटमेंट कर लोगों को निचले क्षेत्रों के घर में रहने वाले व्यक्तियों को घर खाली करने का आग्रह किया जा रहा है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

इसके साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि रात को पानी और बढ़ेगा जिसको लेकर लोग ने अपने घर को खाली करना शुरू कर दिया है वही, अचानक पानी बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं, लोगों को रहने का इंतजाम मंदिर और धर्मशाला और स्कूल में किया जा रहा है. वहीं, प्रशासन ने लोगों से घाटों और नदियों से दूरी बनाने की अपील की है. इसके साथ ही लोगों को अफवाहों से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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