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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJ&K को अमेरिकी राजदूत ने बताया भारत का ‘अहम’ हिस्सा तो भड़का पाक, US राजनयिक तलब

J&K को अमेरिकी राजदूत ने बताया भारत का ‘अहम’ हिस्सा तो भड़का पाक, US राजनयिक तलब

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अमेरिकी राजदूत का बयान जम्मू-कश्मीर विवाद पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे अमेरिका के रुख के खिलाफ है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 19 Aug 2026 10:14 PM (IST)
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भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की ओर से जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा कहने पर पाकिस्तान बौखला गया है. पाक विदेश मंत्रालय ने इसके खिलाफ पाकिस्तान में अमेरिका की प्रभारी राजदूत नताली बेकर को तलब करके सर्जियो गोर की टिप्पणी का विरोध जाताया. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है जिसका अंतिम फैसला संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होना बाकी है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अमेरिकी राजदूत का बयान जम्मू-कश्मीर विवाद पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे अमेरिका के रुख के खिलाफ है. पाकिस्तान ने अमेरिका से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उसके सार्वजनिक बयान जम्मू-कश्मीर की विवादित स्थिति के अनुकूल ही हों.

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को कहा कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए जारी यात्रा परामर्श की समीक्षा करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा और एक बेहद खूबसूरत जगह है. गोर ने कहा, 'अमेरिका यात्रा से जुड़ी चेतावनियां जारी करता है और हम समय-समय पर इनकी समीक्षा भी करते हैं. मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम इस मुद्दे पर विचार जरूर करेंगे.'

उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि नई दिल्ली, यहां के मुख्यमंत्री और यहां के प्रशासन ने इस क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहतरीन कदम उठाए हैं. इसलिए हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या अमेरिका की ओर से जारी यात्रा चेतावनी के स्तर को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह एक खूबसूरत जगह है. मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकी जम्मू-कश्मीर आकर इसकी खूबसूरती का दीदार करना और यहां मौजूद अवसरों के बारे में जानना पसंद करेंगे.'

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 19 Aug 2026 09:48 PM (IST)
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