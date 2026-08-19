Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसंजय सिंह बोले, '...तो किसी चौराहे पर खड़ा कर हमें गोली मरवा दीजिए'

संजय सिंह बोले, '...तो किसी चौराहे पर खड़ा कर हमें गोली मरवा दीजिए'

Sanjay Singh News: आप आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले में हुई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 19 Aug 2026 08:31 PM (IST)
Preferred Sources

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में विपक्ष को लेकर इतना गुस्सा है तो किसी चौराहे पर खड़ा करके हमें गोली मरवा दीजिए. रोज-रोज के ये ड्रामे और नौटंकी करने से क्या फायदा है. जब आप विपक्ष के लोगों को देखना ही पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं कि पूरे देश में आपकी ही तानाशाही चले तो जो मर्जी आप कीजिए. आप नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही. 

पूरे मामले से सत्येंद्र जैन का कोई लेना-देना नहीं- संजय सिंह

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई एसीबी की तरफ से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है. जो निर्देश वहां से मिलता है, वही कार्रवाई ये लोग करते हैं. इनके अपने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि ये टेंडर अक्टूबर 2022 में हुआ. उस समय सत्येंद्र जैन जेल में थे. 30 मई 2022 को वो गिरफ्तार हो चुके थे. इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है. चूंकि अब पंजाब का चुनाव आ रहा है, उठाकर आप जेल में डाल रहे हो. 

सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत, जमानत पर 25 अगस्त को सुनवाई

आप के राज्यसभा सांसद ने कहा, "ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि पार्टियों तोड़ना, विधायक और सांसदों की खरीद-फरोख्त करना, जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य में एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर नेताओं की जमकर गिरफ्तारी करना. यही काम इन्होंने दिल्ली में किया था. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को उस वक्त अरेस्ट किया. मुझे अरेस्ट किया. अभी पंजाब का चुनाव है तो वहां के सह-प्रभारी सत्येंद्र जैन को उठाकर अंदर किया."

पंजाब का चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारेगी- संजय सिंह

क्या इस गिरफ्तारी से पंजाब चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, इस पर संजय सिंह ने कहा, "भगवंत मान सरकार के कामों के आधार पर जनता वहां पर वोट देगी. बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी. उसी हार की बौखलाहट के कारण ये सब किया जा रहा है. मैं तो इतना ही कहूंगा."

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 19 Aug 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
SANJAY SINGH SATYENDAR JAIN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
संजय सिंह बोले, '...तो किसी चौराहे पर खड़ा कर हमें गोली मरवा दीजिए'
संजय सिंह बोले, '...तो किसी चौराहे पर खड़ा कर हमें गोली मरवा दीजिए'
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत, जमानत पर 25 अगस्त को सुनवाई
सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत, जमानत पर 25 अगस्त को सुनवाई
दिल्ली NCR
दिल्ली: टिकरी कलां में CNG पंप पर ब्लास्ट, 1 की मौत, कई लोग घायल
दिल्ली: टिकरी कलां में CNG पंप पर ब्लास्ट, 1 की मौत, कई लोग घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली में SIR की डेट आगे बढ़ी, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट?
दिल्ली में SIR की डेट आगे बढ़ी, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे अभिजीत दीपके? किरेन रिजिजू का बड़ा दावा
किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे अभिजीत दीपके? किरेन रिजिजू का बड़ा दावा
बिहार
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 8 बजे तक 104 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 8 बजे तक 104 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
उमर अब्दुल्ला से मिले सर्जियो गोर, कहा- 'जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा'
उमर अब्दुल्ला से मिले सर्जियो गोर, कहा- 'जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा'
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
विश्व
छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग
छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget