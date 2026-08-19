संजय सिंह बोले, '...तो किसी चौराहे पर खड़ा कर हमें गोली मरवा दीजिए'

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में विपक्ष को लेकर इतना गुस्सा है तो किसी चौराहे पर खड़ा करके हमें गोली मरवा दीजिए. रोज-रोज के ये ड्रामे और नौटंकी करने से क्या फायदा है. जब आप विपक्ष के लोगों को देखना ही पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं कि पूरे देश में आपकी ही तानाशाही चले तो जो मर्जी आप कीजिए. आप नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही.

पूरे मामले से सत्येंद्र जैन का कोई लेना-देना नहीं- संजय सिंह

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई एसीबी की तरफ से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है. जो निर्देश वहां से मिलता है, वही कार्रवाई ये लोग करते हैं. इनके अपने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि ये टेंडर अक्टूबर 2022 में हुआ. उस समय सत्येंद्र जैन जेल में थे. 30 मई 2022 को वो गिरफ्तार हो चुके थे. इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है. चूंकि अब पंजाब का चुनाव आ रहा है, उठाकर आप जेल में डाल रहे हो.

सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत, जमानत पर 25 अगस्त को सुनवाई

आप के राज्यसभा सांसद ने कहा, "ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि पार्टियों तोड़ना, विधायक और सांसदों की खरीद-फरोख्त करना, जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य में एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर नेताओं की जमकर गिरफ्तारी करना. यही काम इन्होंने दिल्ली में किया था. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को उस वक्त अरेस्ट किया. मुझे अरेस्ट किया. अभी पंजाब का चुनाव है तो वहां के सह-प्रभारी सत्येंद्र जैन को उठाकर अंदर किया."

पंजाब का चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारेगी- संजय सिंह

क्या इस गिरफ्तारी से पंजाब चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, इस पर संजय सिंह ने कहा, "भगवंत मान सरकार के कामों के आधार पर जनता वहां पर वोट देगी. बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी. उसी हार की बौखलाहट के कारण ये सब किया जा रहा है. मैं तो इतना ही कहूंगा."