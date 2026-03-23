दिल्ली में सुबह-सुबह छाए बादल, दोपहर बाद बारिश के आसार, आज ऐसा रहेगा राजधानी का मौसम

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देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बादलों से घिर गई है. 23 मार्च को सुबह सुबह मौसम सुहावना हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आज दोपहर बाद दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और मौसम ठंडा होने की उम्मीद है. सुबह 6 बजे दिल्ली का तापमान 19°C दर्ज किया गया, जबकि दिनभर बादल और हल्की बारिश का असर बना रहेगा.

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 32°C के बीच रहने का अनुमान है. वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 15°C के करीब बना रह सकता है. हवाओं की रफ्तार 20 से 25 किमी प्रति घंटे होने की उम्मीद है. पिछले 24 घंटों में तेज हवाओं के कारण शाम के समय हल्की ठंड का एहसास हुआ. हालांकि रविवार को तेज धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, जो अब 29°C तक पहुंच चुका है.

IMD का पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, आज सुबह बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है. बारिश के बाद मौसम ठंडा और राहत भरा हो जाएगा, साथ ही तापमान में हल्की गिरावट भी संभव है.

24 से 28 मार्च तक का हाल

मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों का पूर्वानुमान भी जारी किया है. 24 से 28 मार्च के बीच अधिकतम तापमान धीरे-धीरे बढ़कर 32°C तक पहुंच सकता है. न्यूनतम तापमान 16°C तक रहने का अनुमान. इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और हवाएं 15 से 20 किमी प्रति घंटा चलेंगी. 15 मार्च से शुरू हुआ सुहावना मौसम अभी जारी रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

हालिया मौसम का ट्रेंड

15 मार्च को बारिश के बाद 18, 19 और 20 मार्च को लगातार आंधी-तूफान और हल्की बारिश हुई थी. इससे तापमान में गिरावट आई और मौसम काफी ठंडा व सुहावना बना रहा. अब 29 मार्च के बाद तापमान में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन 28 मार्च तक दिल्ली-एनसीआर में ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना नहीं है. फिलहाल लोगों को मौसम से राहत बनी रहने की उम्मीद है.