दिल्ली के विभिन्न रिहायशी इलाकों में जनवरी माह के मध्य में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है. दिल्ली जल बोर्ड ने भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की वार्षिक सफाई प्रक्रिया के चलते यह अस्थायी व्यवस्था लागू होने की जानकारी दी है.

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार अंडरग्राउंड रिज़रवॉयर और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की नियमित फ्लशिंग और मेंटेनेंस का कार्य हर वर्ष किया जाता है. इसी प्रक्रिया के तहत 14 और 15 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति आंशिक या पूरी तरह प्रभावित रहेगी.

14 जनवरी को इन क्षेत्रों में रहेगा जल संकट

जल बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 14 जनवरी को पश्चिम और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई बाधित होगी। प्रभावित इलाकों में मुखमेलपुर गांव, न्यू राजिंदर नगर, डबल स्टोरी क्षेत्र, एनपीएल कॉलोनी, पूसा, साउथ पटेल नगर और टोडापुर गांव शामिल हैं.

15 जनवरी को इन इलाकों में होगी पानी की कटौती

अगले दिन यानी 15 जनवरी 2026 को भी कुछ अन्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी. इन इलाकों में मुकंदपुर, झरोदा कलां, नाथूपुरा और प्रधान कॉलोनी के इलाके शामिल हैं. जल विभाग का कहना है कि यह असुविधा अस्थायी है और कार्य पूरा होते ही आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी.

पानी का भंडारण करने की सलाह

दिल्ली जल बोर्ड ने सभी प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें और इस दौरान पानी का दुरुपयोग करने से बचें. जिससे उन्हें से कम असुविधा का सामना करना पड़े. हालांकि, जल बोर्ड ने कहा है कि आवश्यक होने पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा सकती है.

आपात स्थिति में टैंकर सेवा रहेगी उपलब्ध

इसके लिए नागरिक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं. इदगाह क्षेत्र के लिए 23537397 और 23677129 नंबर जारी किए गए हैं. राजेन्द्र नगर के लिए 28742340 और गुलाबी बाग एवं शास्त्री नगर के लिए 23650040 नंबर उपलब्ध हैं. चंद्रावल डब्ल्यूडब्ल्यू-2 के लिए 23819045, 23818525 और 23810930 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. बुराड़ी जल आपातकालीन सेवा के लिए 27619244 नंबर जारी किया गया है.

दिल्ली जल बोर्ड ने इस अस्थायी असुविधा के लिए जनता से खेद व्यक्त किया है. बोर्ड ने कहा है कि आवश्यक रखरखाव कार्य जनहित में किया जा रहा है.