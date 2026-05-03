दिल्ली: विवेक विहार की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, अब तक 9 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है. घटना के बाद मौके पर राहत-बचाव का काम जारी है. शाहदरा के विवेक विहार स्थित एक चार मंजिला इमारत में आग लग गई. आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. स्थानीय नागरिक ने बताया कि एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ था. जिसकी वजह से भयंकर आग लगी है.

उन्होंने बताया कि इस आग के अंदर से अब तक करीब 12 से 15 लोगों को निकाला जा चुका है. जिसमें से अभी 4 से 5 लोग लापता हैं. रात को 3 बजकर 13 मिनट के करीब आग लगी थी. उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी 3 बजकर 35 मिनट तक आ गई थी.

सीढ़ियों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला

चश्मदीद ने बताया कि पहले लोगों को सीढ़ियों के सहारे निकाला. बाद में जब नहीं निकल पाए तो लिफ्ट वाली गाड़ी आई. जो पीछे तीन लोग फंसे थे उनको एंगल काटकर ग्राइंडर से साढ़े चार बजे निकाला गया है. उन्होंने बताया कि फंसे हुए लोगों को निकालने और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है.

वहीं अन्य चश्मदीद ने बताया कि ज्यादातर शव कंकाल में तब्दील हो चुके हैं. इसलिए डीएनए जांच के माध्यम से ही इनकी पहचान की जा सकती है. उन्होंने बताया कि जिस मंजिल पर यह शव मिले हैं उसके फोटोग्राफ ले लिए गए हैं. इस बिल्डिंग में 8 फ्लैट हैं. शॉर्ट सर्किट की वजह से चारों मंजिल पर आग फैल गई.

जान बचाने के लिए दौड़े लोग- विधायक

भाजपा विधायक संजय गोयल ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. यह घटना विवेक विहार के ब्लॉक बी में स्थित इमारत में घटी. इमारत में 8 फ्लैट हैं. सुबह करीब 3:45 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और इमारत की चारों मंजिलों में फैल गई. कुछ लोग ताला नहीं खोल पाए, जिसके चलते उनकी जान चली गई. शवों को पहचान के लिए जीटीबी अस्पताल के मुर्दाघर ले जाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि कुछ शव कंकाल में बदल चुके हैं. उनकी पहचान डीएनए सैंपल के जरिए की जाएगी. पुलिस ने पहचान के लिए शवों की तस्वीरें ली हैं. इस घटना का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि यह एसी में विस्फोट के कारण हुआ.

हादसे के मुख्य बिंदू

आग बिल्डिंग के छह फ्लैट्स में घरेलू सामान में लगी थी.

अब तक कुल 9 झुलसे हुए शव अलग-अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं.

1 शव पहली मंजिल से मिला.

5 शव दूसरी मंजिल से बरामद हुआ है.

3 शव सीढ़ियों की मुमटी जो बंद पाई गई थी वहां से बरामद किए गए हैं.

सभी शव दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम को सौंप दिए गए हैं.

सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

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