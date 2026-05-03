दिल्ली-NCR में आज और कल बिगड़ सकता है मौसम, तेज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी

दिल्ली एनसीआर में शनिवार (2 मई) की सुबह अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में वृद्धि देखी गई. दिल्ली में दो दिन पहले हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई थी. भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया, जिसमें संभावित बारिश और गरज के साथ तूफान की चेतावनी दी गई.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम भी सुहावना रहने की उम्मीद है. आज गरज, बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. बता दें कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है. फिलहाल अगले हफ्ते तक लू चलने के आसार नहीं हैं.

दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना, कई हिस्सों में झमाझम बारिश

दिल्ली-एनसीआर में आज का तापमान

दिल्ली-एनसीआर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के करीब बना रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जाने की संभावना है. लोगों को उमस भरी गर्मी भी थोड़ा सता सकती है. मौसम में 48 प्रतिशत नमी देखी जा सकती है. वहीं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (4 मई) को मौसम ज्यादा खराब रहने की उम्मीद है.

आईएमडी के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, “रविवार को गरज, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है.

स्काईमेट’ के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि आने वाले दिनों में नए पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिससे आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण बनेगा. अगले कुछ दिनों तक शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और कम से कम अगले सप्ताह तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है.

दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई

इस बीच शहर की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को शाम चार बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 144 (मध्यम) दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को इस समय एक्यूआई 120 था.

सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

दिल्ली के सफदरजंग में जज ने की आत्महत्या, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव