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दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना, कई हिस्सों में झमाझम बारिश

Rainfall In Delhi: दिल्ली के आरके पुरम समेत कई हिस्सों में झमाझम बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 02 May 2026 11:16 PM (IST)
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दिल्ली के मौसम में शनिवार (02 मई) को अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला. राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम समेत कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हुई. जिसके बाद यहां मौसम सुहाना हो गया. भीषण गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को राहत मिली है. मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 3 और 4 मई को क्षेत्र में येलो अलर्ट घोषित किया गया है.

Published at : 02 May 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
Delhi Weather Today Rainfall DELHI NEWS
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