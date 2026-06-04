Malviya Nagar Fire: होटल मालिक की दूसरी बिल्डिंग भी 'मौत का जाल', भयानक लापरवाही आई सामने
Delhi Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर में 21 लोगों की जान लेने वाले फ्लोरिश स्टे होटल के मालिक की दूसरी बिल्डिंग में भी बड़ी लापरवाही दिखी है.
दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित 'फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट' (Flourish Stay B&B) होटल में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड में कई विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की मौत हो गई थी. इस भयावह घटना के बाद जब इसी होटल मालिक की एक अन्य संपत्ति (प्रॉपर्टी) का जायजा लिया गया, तो वहां भी अग्नि सुरक्षा को लेकर बेहद डराने वाली खामियां और भयानक लापरवाही सामने आई.
होटल मालिक की इस दूसरी इमारत का तलघर (Basement) किसी 'मौत के जाल' से कम नहीं है. बेसमेंट तक पहुंचने के लिए केवल एक सीढ़ी है, जिसके किनारे लगभग पूरी तरह से लकड़ी के फिनिश वाले वॉल पैनल लगे हुए हैं. (लकड़ी आग को तेजी से भड़काती है). यह सीढ़ी एक लंबे और बेहद संकरे गलियारे में खुलती है, जिसके दोनों ओर मेहमानों के रुकने के लिए छोटे-छोटे कमरे बनाए गए हैं. शुरू से आखिर तक यह पूरा गलियारा लकड़ी के पैनल से ढका हुआ है. कमरों तक पहुंचने और बाहर निकलने का यही एकमात्र संकरा रास्ता है.
Explained: बेसमेंट में किचन, रिसेप्शनिस्ट बैठे-बैठे जली, कैसे बिल्डिंग की बनावट बनी आग-धुंए का रास्ता? दिल्ली होटल अग्निकांड पर जानें सबकुछ
हवा-रोशनी की कोई जगह नहीं, ठूंसा गया है सामान
अंदर के हालात बेहद दमघोंटू हैं. हर कमरा सामान से इतना भरा हुआ है कि हिलने-डुलने तक की जगह नहीं है. छोटी सी जगह में डबल बेड, अलमारी, साइड कैबिनेट और कई उपकरण ठूंस कर रखे गए हैं. हालात इतने खराब हैं कि कई कमरों में खिड़कियां तक नहीं हैं और न ही हवा की आवाजाही (Ventilation) का कोई रास्ता है. कमरों की छतें नीची हैं. ऐसे में अगर कभी आग लगती है, तो धुआं बाहर निकलने के बजाय अंदर ही भर जाएगा, जो पल भर में लोगों की जान ले सकता है.
बेसमेंट में ही रसोई और एलपीजी सिलेंडर
सुरक्षा से सबसे बड़ा खिलवाड़ यह है कि इसी दमघोंटू बेसमेंट में एक रसोई (Kitchen) भी बनाई गई है. रसोई के पास ही एलपीजी गैस कनेक्शन (LPG Cylinder) और बिजली के भारी उपकरण रखे गए हैं, जो किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं.
जांच के घेरे में निर्माण और नियम
यह सारी डराने वाली तस्वीर मालवीय नगर के उसी होटल अग्निकांड की जांच के बीच सामने आई है, जिसने बुधवार को 21 जिंदगियां लील लीं. फिलहाल अधिकारी इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि क्या फ्लोरिश स्टे बी एंड बी होटल में भी अग्नि सुरक्षा नियमों का इसी तरह खुला उल्लंघन किया गया था? क्या वहां भी बिना इजाजत के निर्माण और अंदर किए गए अवैध बदलावों की वजह से ही यह हादसा इतना विकराल हुआ?
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला इस सियासी दल का समर्थन, कहा- हम DNA से कांग्रेसी हैं लेकिन...