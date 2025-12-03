हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, कई सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं

दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, कई सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं

Delhi University Bomb Threat: दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके बाद से ही कई सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 03 Dec 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दो कॉलेजों को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद कई एजेंसियां सुरक्षा जांच के लिए तुरंत मौके पर पहुंचीं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि उत्तरी दिल्ली में स्थित रामजस कॉलेज और दक्षिण दिल्ली में स्थित देशबंधु कॉलेज को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई.

रात 1:59 बजे आया था, धमकी भरा मेल

उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त राजा बंथिया ने बताया, ‘‘रामजस कॉलेज की प्रिंसिपल ने अधिकारियों को जानकारी दी कि रात 1:59 बजे धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता (बीडीटी) कैंपस पहुंचे और जांच शुरू की.’’ डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके परिसर के सभी भवनों और खुले स्थानों की गहन जांच शुरू की. उन्होंने कहा कि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

इससे पहले भी मिल चुकी है, धमकी

 मई 2024 में इसी प्रकार से डीयू के कई कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी आई थी. ये धमकी लेडी श्री राम कॉलेज, हंस राज कॉलेज और रामजस कॉलेज को मिली थी, लेकिन तब किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी.

और पढ़ें
Published at : 03 Dec 2025 02:43 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement

वीडियोज

Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Brahmos Missile: अब Pakistan के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस | Breaking | Indiaforce
SIR Controversy News: संसद के बाहर SIR को लेकर बवाल, आज भी वही हाल? | BJP | ABP News
Dr. Rajendra Prasad Birth Anniversary समारोह से Rahul-Kharge की अनूठी तस्वीरें आई सामने
Indian Rupee 2025 में क्यों गिर रहा है? | Dollar Surge और Trade War का असर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
यूटिलिटी
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
ट्रेंडिंग
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget