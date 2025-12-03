दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, कई सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दो कॉलेजों को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद कई एजेंसियां सुरक्षा जांच के लिए तुरंत मौके पर पहुंचीं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि उत्तरी दिल्ली में स्थित रामजस कॉलेज और दक्षिण दिल्ली में स्थित देशबंधु कॉलेज को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई.

रात 1:59 बजे आया था, धमकी भरा मेल

उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त राजा बंथिया ने बताया, ‘‘रामजस कॉलेज की प्रिंसिपल ने अधिकारियों को जानकारी दी कि रात 1:59 बजे धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता (बीडीटी) कैंपस पहुंचे और जांच शुरू की.’’ डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके परिसर के सभी भवनों और खुले स्थानों की गहन जांच शुरू की. उन्होंने कहा कि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

इससे पहले भी मिल चुकी है, धमकी

मई 2024 में इसी प्रकार से डीयू के कई कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी आई थी. ये धमकी लेडी श्री राम कॉलेज, हंस राज कॉलेज और रामजस कॉलेज को मिली थी, लेकिन तब किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी.