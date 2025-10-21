हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में इस सर्दी की दस्तक होगी खास, 5 लाख से ज्यादा लगेंगे ट्यूलिप

दिल्ली में इस सर्दी की दस्तक होगी खास, 5 लाख से ज्यादा लगेंगे ट्यूलिप

Delhi News: दिल्ली में इस बार बसंत में ट्यूलिप की बहार होगी. NDMC और उपराज्यपाल के प्रयासों से 5.5 लाख ट्यूलिप खिलेंगे, जिनमें 50,000 स्थानीय स्तर पर उगाए गए हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Oct 2025 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में इस सर्दी बसंत की दस्तक कुछ खास होने वाली है. एनडीएमसी (नई दिल्ली नगरपालिका परिषद) की मेहनत और उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की पहल से इस बार राजधानी में पहले से कहीं ज्यादा ट्यूलिप खिलेंगे. इस बार न सिर्फ इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि एक बड़ा हिस्सा अब स्थानीय स्तर पर ही तैयार किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम माना जा रहा है.

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में लोधी गार्डन स्थित एनडीएमसी के ट्यूलिप विकास सह भंडारण कक्ष का दौरा किया. उन्होंने वहां संग्रहित ट्यूलिप बल्बों के विकास का निरीक्षण किया, जिन्हें आगामी सीजन में एनडीएमसी क्षेत्र में लगाया जाएगा.

50 हजार स्थानीय ट्यूलिप देंगे नई पहचान

एनडीएमसी ने वर्ष 2022 में स्थानीय स्तर पर ट्यूलिप उगाने की पहल की थी, और अब इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आने लगे हैं. इस सर्दी में 50,000 से अधिक स्वदेशी ट्यूलिप लगाए जाएंगे, जो दिल्ली में कुल 5.50 लाख ट्यूलिप में से लगभग 10 प्रतिशत होंगे. इनमें से 29,000 बल्ब लोधी गार्डन के विशेष कक्ष में विकसित किए गए हैं, जबकि करीब 21,000 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित हिमालयन बायोरेसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान (आईएचबीटी-सीएसआईआर) से आए हैं.

स्थानीय उत्पादन से घटेगा आयात पर निर्भरता

उपराज्यपाल सक्सेना इस बात के पक्षधर रहे कि दिल्ली धीरे-धीरे विदेशी ट्यूलिप बल्बों पर निर्भरता कम करे और खुद अपनी किस्में तैयार करे. उनके अनुसार, एनडीएमसी के प्रयास अन्य एजेंसियों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण साबित होंगे. उपराज्यपाल ने अधिकारियों से ट्यूलिप प्रसार कक्ष की क्षमता बढ़ाने की भी सलाह दी है.

ट्यूलिप की बढ़ती लोकप्रियता

बता दें कि एनडीएमसी क्षेत्र में ट्यूलिप लगाने की शुरुआत 2017-18 में हुई थी, जब महज 17,000 पौधे लगाए गए थे. इसके बाद यह संख्या हर साल बढ़ती गई 2022 में 1.30 लाख, 2023 में 2 लाख और 2024 में 3.25 लाख ट्यूलिप लगाए गए. वहीं, इस बार यह आंकड़ा और भी ऊपर जाने वाला है.

कहां-कहां खिलेंगे इस बार ट्यूलिप

इस वर्ष एनडीएमसी और डीडीए क्षेत्र के लिए कुल 5.17 लाख ट्यूलिप बल्ब आयात करने की योजना बनाई गई है. इनमें 3.25 लाख बल्ब एनडीएमसी द्वारा और 1.92 लाख बल्ब डीडीए द्वारा लगाए जाएंगे. दिल्ली के प्रमुख स्थलों शांति पथ, 11 मूर्ति, मंडी हाउस, बीपी हाउस गोल चक्कर, लोधी गार्डन और तालकटोरा गार्डन को ट्यूलिप से सजाया जाएगा.

दिल्ली का खिलता उत्सव...ट्यूलिप फेस्टिवल

हर साल बसंत में होने वाला नई दिल्ली ट्यूलिप उत्सव अब दिल्ली की पहचान बन चुका है। यूरोप के फूलों के त्योहारों की टक्कर देने वाला यह आयोजन शहर को रंगों की बहार में बदल देता है. शांति पथ, सेंट्रल पार्क, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और मंडी हाउस जैसे स्थानों पर ट्यूलिप की कतारें हर किसी को अपनी ओर खींचती हैं.

फूलों के साथ खुशबू है आत्मनिर्भरता की भी

एनडीएमसी ने इस उत्सव को निःशुल्क रखा है ताकि हर नागरिक इस रंगीन नज़ारे का आनंद ले सके. इतना ही नहीं, अब गमलों में लगे ट्यूलिप भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिससे लोग इस खूबसूरती का एक हिस्सा अपने घर ले जा सकते हैं. यह पहल सिर्फ फूलों की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना का भी प्रतीक है जहां प्रकृति और समुदाय मिलकर राजधानी को एक जीवंत ‘गार्डन सिटी’ में बदल रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 05:03 PM (IST)
Tags :
Delhi LG Vinai KUmar Saxena DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ट्रेंडिंग
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
हेल्थ
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget