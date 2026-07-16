सिंघु बॉर्डर हिट एंड रन केस: ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार, कार भी जब्त

दिल्ली के अलीपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित की जान चली गई. यह हादसा बुधवार शाम करीब 6 बजे उस समय हुआ, जब वह सिंघु बॉर्डर पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे थे. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हादसे में शामिल कार को भी जब्त कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, ड्यूटी के दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने हेड कांस्टेबल अमित को जोरदार टक्कर मार दी. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. वहां मौजूद साथी पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में घायल जवान को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर इस मामले की जानकारी दी है.

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परिवार में मचा कोहराम

इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इधर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार सवार युवक मौके से फरार हो गया था. अलीपुर थाना पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने सिंघु बॉर्डर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली ताकि आरोपी की कार का नंबर और उसकी पहचान की जा सके.

हिट एंड रन केस में दो आरोपी गिरफ्तार

जल्द ही हादसे में शामिल वाहन की पहचान कर उसकी तलाश के लिए कई टीमें जुट गईं और जल्द ही इस मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुलदीप उर्फ करण और नीरज के रूप में हुई है. जांच के दौरान हादसे में इस्तेमाल की गई मारुती बलेनो कार को भी कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल मामले में कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है. साथ ही ट्रैफिक विभाग की ओर से मृतक पुलिसकर्मी के परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

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