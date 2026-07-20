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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'दिल्ली में नहीं होगा कोई मार्च!' संसद से 3km पहले ही रोक दिए जाएंगे CJP प्रोटेस्टर्स, लगाए गए बैरिकेड्स

'दिल्ली में नहीं होगा कोई मार्च!' संसद से 3km पहले ही रोक दिए जाएंगे CJP प्रोटेस्टर्स, लगाए गए बैरिकेड्स

CJP Parliament March: दिल्ली पुलिस ने केरल भवन के आगे बैरिकेडिंग कर दी है, जिसके आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है. केरल भवन और संसद की दूरी करीब 3 किलोमीटर की है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 20 Jul 2026 08:49 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च को लेकर बड़ी खबर है. दिल्ली पुलिस इस मार्च को पूरी तरह से रोकने की कोशिश में है. सूत्रों की मानें दिल्ली पुलिस ने केरल भवन के आगे बैरिकेड लगा दिए हैं, जिसके आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है. बता दें, केरल भवन से संसद की दूरी करीब 3 किलोमीटर की है. यानी सीजेपी प्रोटेस्टर्स संसद तक नहीं पहुंच पाएंगे. सूत्रों का कहना है, 'दिल्ली में कोई मार्च नहीं होगा'. 

दूसरी तरफ, यह जानकारी भी मिली है कि जंतर-मंतर पर चारों तरफ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिटरी फोर्स तैनात कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने फिलहाल किसी को नहीं रोका है. हालांकि, किसी को बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'चलो संसद' मार्च और मानसून सत्र के बीच दिल्ली में कई रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें 

BNSS की धारा 163 लागू

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद के मानसून सत्र और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क है. जंतर-मंतर, संसद और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. प्राधिकारियों ने नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.यह सुरक्षा व्यवस्था ऐसे समय में कड़ी की गई है, जब सीजेपी ने NEET में कथित अनियमितताओं के विरोध तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को ‘चलो संसद’ मार्च का आह्वान किया है.

गाड़ियों की जांच, रिजर्व पर फोर्स, CCTV लगाए गए 

पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली में प्रवेश करने वाली हर गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है. रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त जांच चौकियां स्थापित की गई हैं और किसी भी जरूरत के लिए आरक्षित बलों को तैयार रखा गया है. संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी बढ़ा दी गई है. 

संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस, शंकर चौक और अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं. इस बीच, विरोध स्थल पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के आसार, रोक के बीच संसद मार्च की तैयारी में CJP, दिल्ली पुलिस का क्या है प्लान

Published at : 20 Jul 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
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