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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के GTB अस्पताल में बड़ी लापरवाही का आरोप, मरीज पर गिरा सीलिंग फैन; कुछ घंटे बाद मौत

दिल्ली के GTB अस्पताल में बड़ी लापरवाही का आरोप, मरीज पर गिरा सीलिंग फैन; कुछ घंटे बाद मौत

Delhi GTB Hospital Accident: दिल्ली की जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का सीलिंग फैन अचानक से गिर गया, हादसे में एक मरीज घायल हो गया. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 20 Jul 2026 08:56 AM (IST)
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दिल्ली स्थित गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल से बड़ी घटना सामने आई है, यहां इमरजेंसी वार्ड का सीलिंग फैन अचानक से गिर गया. इस हादसे में अस्पताल में भर्ती एक मरीज घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान करीब तीन घंटे बाद मौत हो गई. वहीं, इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली स्थिति गुरु तेग बहादुन अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में शनिवार रात को सीलिंग फैन अचानक गिर गया, जिसमे इमरजेंसी वार्ड में इलाज करा रहे 42 साल के मोहम्मद अकबर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के करीब तीन घंटे मरीज की मौत हो गई, वहीं, इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया.

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गंभीर बीमारियों की वजह से गई मरीज की जान- अस्पताल

वहीं, जीटीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सीलिंग फैन गिरने और मरीज की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन का रिएक्शन भी सामने आया है. हादसे को लेकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज पहले से कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित था और मौत उन्हीं वजहों से हुई.

परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

उधर, जीटीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज करा रहे 42 साल के मोहम्मद अकबर की मौत के मामले में परिजनों ने अस्पताल के दावों को खारिज किया है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि अगर पंखा नहीं गिरता, तो शायद उनकी जान बच सकती थी. वहीं, इस घटना के बाद अस्पताल की लापरवाही को लेकर सवाल जरूर उठ रहे है.

जीटीबी यानी गुरु तेग बहादुर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उपचार के लिए भर्ती मरीज की मौत वजह जो भी रही हो लेकिन इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का उजागर किया है. हालांकि, मरीज के मौत के मामले में अभी दिल्ली पुलिस का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 20 Jul 2026 08:56 AM (IST)
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