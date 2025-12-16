दिल्ली: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक्शन, विशेष अभियान में 24 हजार से अधिक गाड़ियों के चालान

राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. सड़कों पर लगातार बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर एक विशेष अभियान चलाया. इसके तहत नियमों की अनदेखी करने वाले 24 हजार से अधिक वाहन चालकों के चालान काटे गए.

दिल्ली पुलिस के शीर्ष स्तर के निर्देश पर दिसंबर महीने की शुरुआत में इस विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी. ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय थानों और पीसीआर टीमों के साथ मिलकर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया. इस अभियान का उद्देश्य ऐसे वाहन चालकों को चिन्हित करना था जो बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं.

भीड़भाड़ वाले इलाकों को बनाया गया लक्ष्य

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर के उन इलाकों को प्राथमिकता दी गई जहां ट्रैफिक उल्लंघन की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं. प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों और हादसों के लिहाज से संवेदनशील सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

अभियान के दौरान ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस ने रणनीतिक तरीके से प्रवेश और निकास मार्गों पर मोर्चा संभाला. इससे नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के पास बच निकलने का कोई विकल्प नहीं रहा और उन्हें मौके पर ही कार्रवाई का सामना करना पड़ा.

आम उल्लंघनों पर खास फोकस

इस सघन अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, तीन सवारी बैठाने, शराब के नशे में ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, रेड लाइट तोड़ने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल जैसे मामलों में बड़े पैमाने पर चालान काटे गए. इस दौरान कुल मिलाकर 24 हजार से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया.

गंभीर मामलों में वाहन जब्त

पुलिस ने नियमों के गंभीर उल्लंघन से जुड़े मामलों में 144 वाहनों को जब्त किया. जांच के दौरान कुछ वाहन चोरी के निकले, जबकि एक मामले में वाहन के अंदर से नशीला पदार्थ बरामद होने पर संबंधित थाने में मामला दर्ज किया गया.

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान को आम लोगों का समर्थन मिला है. नियमों का पालन करने वाले नागरिकों ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया. ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि इस तरह की सघन कार्रवाई से न केवल नियमों का पालन बढ़ेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता मजबूत होगी.