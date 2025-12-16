18 दिसंबर से दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री पर लगा बैन, पेट्रोल-डीजल भी नहीं मिलेगा

बीएस-6 डीज़ल से नीचे के वाहनों का 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही चलेंगी. बाहर राज्य के रजिस्ट्रेशन वाले प्राइवेट वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगे. जिन वाहनों के पास प्रदूषण का पीयूसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें 18 दिसंबर से पेट्रोल-डीजल पेट्रोल पम्प पर नहीं मिलेगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी घोषणा की. सिरसा ने कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जाएंगे.

मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं- सिरसा

मंत्री सिरसा ने कहा, "मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं. मैं इतना कहना चाहता हूं कि 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पॉल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है. लेकिन दिल्लीवासियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार से हमने बेहतर करके हर दिन का AQI कम किया है. इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली की साफ हवा देना संभव हो पाएगा."

ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बीमारी- मंत्री

इसके आगे उन्होंने कहा, "ये 10-11 साल की आम आदमी पार्टी की और 15 साल कांग्रेस की बीमारी है. मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपके मास्क पिछले साल कहा थे. पिछले साल इससे ज्यादा पॉल्यूशन था. पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे...बिल्कुल दिल्ली में पॉल्यूशन है और इसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं."

9 करोड़ 21 लाख रुपया जुर्माना

मंत्री ने कहा कि पॉल्यूशन फैलाने वालों पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया जुर्माना DPCC के माध्यम से लगा. सभी डिपार्टमेंट सही से काम कर रहे हैं. हमने दिल्ली में गार्ड्स को 10 हजार इलेक्ट्रिक हीटर दिए हैं ताकि वो लकड़ी न जलाएं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में डीजल जेनेरेटर्स पर भी सख्त कार्रवाई की गई है. अगर किसी बैंक्वेट हॉल को गलत पाया जाएगा तो उन्हें सील किया जाएगा.