दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लाल किले मैदान में होने वाले रामलीला और दशहरा पर्व को लेकर एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से ये एडवाइजरी 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के लिए जारी की गई है. नेताजी सुभाष मार्ग और आसपास के इलाकों में भीड़भाड़ रहने की वजह से ट्रैफिक स्लो रहने की संभावना जताई गई है. ऐसे में यात्रियों को इस इलाके से बचने और वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है, ''यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस इलाके से बचें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें."

भीड़ और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए खास इंतेजाम

भीड़ और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं, ताकि इस दौरान यातायात सुचारू रूप से चल सके और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. डीटीसी बसों और अन्य कमर्शियल गाड़ियों को डायवर्ट किया जाएगा. वैकल्पिक रूट में दिल्ली गेट से राजघाट, शांतिवन, हनुमान सेतू, केलाघाट से छत्ता रेल, राजघाट से दिल्ली गेट शामिल हैं.

कहां-कहां यातायात पूरी तरह रहेगा प्रतिबंधित?

नेताजी सुभाष मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा

दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक भी यातायात पूरी तरह बैन रहेगा

शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक डीटीसी बसें और अन्य कमर्शियल गाड़ियां डायवर्ट की जाएंगी

बिना लेबल वाली गाड़ियां कहां होंगी पार्क?

इसके साथ ही पार्किंग को लेकर भी खास इंतेजाम किए गए हैं. बिना लेबल वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग माधवदास पार्क, तिकोना पार्क, सुनेहरी मस्जिद, परेड ग्राउंड, दंगल मैदान, ओमैक्स मॉल और चर्च मिशन रोड में निर्धारित की गई है. वहीं, लेबलधारी वाहन अलग-अलग समितियों और आयोजकों के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों में पार्क होंगे. सड़क के किनारे गाड़ियों को पार्क न करने की अपील की गई है.