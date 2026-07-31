12 दिन दिल्ली के इन रास्तों पर जाना होगा मुश्किल, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

सावन के महीने में 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के पश्चिमी हिस्से के लिए अहम ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 11 अगस्त तक बड़ी संख्या में कांवड़ियों की आवाजाही और सड़क किनारे कांवड़ शिविरों के चलते कई प्रमुख मार्गों पर जाम और ट्रैफिक प्रभावित रहने की आशंका है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की पहले से योजना बनाएं, प्रभावित मार्गों से बचें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कांवड़ यात्रा 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 11 अगस्त 2026 तक चलेगी. इस दौरान हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख से गंगाजल लेकर आने वाले बड़ी संख्या में कांवड़िये दिल्ली से होकर हरियाणा और राजस्थान की ओर जाएंगे. इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर कांवड़ शिविर लगाए जाने से कई प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है.

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पश्चिमी दिल्ली के इन मार्गों पर सबसे ज्यादा असर

कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी दिल्ली में निम्नलिखित प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक धीमा रहने या जाम की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है. इनमें, नजफगढ़ फिरनी रोड, रोहतक रोड, पंखा रोड, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नांगलोई-नजफगढ़ रोड, आउटर रिंग रोड शामिल हैं.

इन मार्गों से होकर गुजरेंगे पैदल कांवड़िये

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान पैदल कांवड़ियों के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए हैं. रोहतक रोड मार्ग पर कांवड़िये जखीरा, मादीपुर, पीरागढ़ी चौक, नांगलोई चौक, मुंडका होते हुए टिकरी बॉर्डर तक जाएंगे. वहीं नजफगढ़ रोड मार्ग पर उनका रूट जखीरा से उत्तम नगर, नजफगढ़ फिरनी रोड और झरोदा बॉर्डर तक रहेगा. इसके अलावा आउटर रिंग रोड पर मधुबन चौक, पीरागढ़ी चौक, केशोपुर मंडी और डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी से होकर कांवड़ियों की आवाजाही होगी, जबकि देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पर रतनपुरी चौक से लोहा मंडी तक पैदल कांवड़ियों के लिए विशेष रूट निर्धारित किया गया है.

यात्रियों के लिए दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से प्रभावित मार्गों पर जाने से बचें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें. यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी जरूर लें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.

वाहन पार्किंग को लेकर भी जारी किए गए निर्देश

पुलिस ने कहा है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें. सड़क किनारे पार्किंग करने से बचें ताकि यातायात सुचारु बना रहे. यदि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पहाड़गंज की ओर से स्टेशन पहुंचें और अजमेरी गेट की ओर जाने से यथासंभव बचें, जिससे भीड़भाड़ से राहत मिल सके.

यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि 30 जुलाई से 11 अगस्त के बीच सफर करने वाले लोग समय का अतिरिक्त प्रावधान रखें. भीड़भाड़ वाले मार्गों से बचते हुए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें और मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें. इससे आपकी यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम रहेगी.

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