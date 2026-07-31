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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRइस्तीफे की चर्चाओं के बीच शहजाद पूनावाला का पोस्ट वायरल, BJP की कर डाली तारीफ

इस्तीफे की चर्चाओं के बीच शहजाद पूनावाला का पोस्ट वायरल, BJP की कर डाली तारीफ

Shehzad Poonawalla Resign: बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला के पार्टी से इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच उन्होंने एक वीडियो के जरिए बीजेपी की तारीफ कर डाली है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 31 Jul 2026 01:21 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता शहजाद पूनावाला को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे की खबरों के बीच शहजाद पूनावाला ने 'एक्स' पोस्ट में एक वीडियो जारी किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "केवल बीजेपी ही नरेंद्र मोदी जी जैसे स्वयंभू नेता दे सकती है."

उन्होंने आगे लिखा, "बाकी पार्टियां तो सिर्फ अपने बच्चों और खानदानी दौलत को ही बढ़ावा देंगी. इसलिए बीजेपी युवाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प है." शहजाद पूनावाला ने वीडियो शेयर किया है जिसमें विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं. इसमें वह कह रहे हैं कि यह सब बीजेपी ही पॉशिबल है. क्योंकि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक ही परिवार की पार्टी हैं. 

इस वीडियो से प्रतीत होता है कि उनके इस्तीफे को लेकर चल रही खबरें भ्रामक हैं. सवाल उठता है कि अगर शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए वीडियो क्यों शेयर किया. हालांकि इसका शहजाद पूनावाला की ओर से आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही पता चल पाएगा.

क्यों हो रही है शहजाद के इस्तीफे की चर्चा?

शहजाद पूनावाला के इस्तीफे की अफवाहें उनके सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से पैदा हुई हैं. दरअसल उन्होंने कुछ घंटे पहले अपना प्रोफाइल बायो अपडेट किया. नए बायो में भाजपा का नाम कहीं नहीं है.

शहजाद पूनावाला ने अपने बायो का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. जिसमें लिखा था, धर्म इस्लाम, संस्कृति-हिंदू, विचारधारा-भारतीय. लेखक: जीएसटी की यात्रा. पीएम मोदी के आजीवन अनुयायी. यानी उन्होंने खुद को 'पीएम नरेंद्र मोदी का जीवन भर का समर्थक' बताया है, लेकिन भाजपा का कोई जिक्र नहीं किया.

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वहीं न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद ने बीजेपी आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंपा है. हालांकि इसको लेकर फिलहाल बीजेपी या शहजाद पूनावाला की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. 

बीजेपी ने दी प्रवक्ता की जिम्मेदारी

बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी थी. भाजपा में रहते हुए शहजाद टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर अपनी तीखी बातों के लिए जाने जाते थे. वे पीएम मोदी और भाजपा की नीतियों के सबसे मुखर समर्थकों में से एक माने जाते थे. उन्होंने कई बार कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमले किए थे. 

इस्तीफे की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन बायो में बदलाव और पार्टी का नाम हटाने से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने पीएम मोदी के प्रति अपना समर्थन बरकरार रखा है. बायो में 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजीवन अनुयायी' लिखकर उन्होंने साफ किया कि विचारधारा से उनका जुड़ाव अब भी है. शहजाद पूनावाला के इस कदम के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
BJP Shehzad Poonawalla DELHI NEWS
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