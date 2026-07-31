इस्तीफे की चर्चाओं के बीच शहजाद पूनावाला का पोस्ट वायरल, BJP की कर डाली तारीफ

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता शहजाद पूनावाला को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे की खबरों के बीच शहजाद पूनावाला ने 'एक्स' पोस्ट में एक वीडियो जारी किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "केवल बीजेपी ही नरेंद्र मोदी जी जैसे स्वयंभू नेता दे सकती है."

उन्होंने आगे लिखा, "बाकी पार्टियां तो सिर्फ अपने बच्चों और खानदानी दौलत को ही बढ़ावा देंगी. इसलिए बीजेपी युवाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प है." शहजाद पूनावाला ने वीडियो शेयर किया है जिसमें विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं. इसमें वह कह रहे हैं कि यह सब बीजेपी ही पॉशिबल है. क्योंकि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक ही परिवार की पार्टी हैं.

Only a BJP can give you a self made person like Narendra Modi ji - the rest will only promote their children and dynasties.



Hence this BJP remains the best bet for the youth.. pic.twitter.com/1WUt4Vrxh9 — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) July 31, 2026

इस वीडियो से प्रतीत होता है कि उनके इस्तीफे को लेकर चल रही खबरें भ्रामक हैं. सवाल उठता है कि अगर शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए वीडियो क्यों शेयर किया. हालांकि इसका शहजाद पूनावाला की ओर से आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही पता चल पाएगा.

क्यों हो रही है शहजाद के इस्तीफे की चर्चा?

शहजाद पूनावाला के इस्तीफे की अफवाहें उनके सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से पैदा हुई हैं. दरअसल उन्होंने कुछ घंटे पहले अपना प्रोफाइल बायो अपडेट किया. नए बायो में भाजपा का नाम कहीं नहीं है.

शहजाद पूनावाला ने अपने बायो का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. जिसमें लिखा था, धर्म इस्लाम, संस्कृति-हिंदू, विचारधारा-भारतीय. लेखक: जीएसटी की यात्रा. पीएम मोदी के आजीवन अनुयायी. यानी उन्होंने खुद को 'पीएम नरेंद्र मोदी का जीवन भर का समर्थक' बताया है, लेकिन भाजपा का कोई जिक्र नहीं किया.

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वहीं न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद ने बीजेपी आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंपा है. हालांकि इसको लेकर फिलहाल बीजेपी या शहजाद पूनावाला की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

बीजेपी ने दी प्रवक्ता की जिम्मेदारी

बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी थी. भाजपा में रहते हुए शहजाद टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर अपनी तीखी बातों के लिए जाने जाते थे. वे पीएम मोदी और भाजपा की नीतियों के सबसे मुखर समर्थकों में से एक माने जाते थे. उन्होंने कई बार कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमले किए थे.

इस्तीफे की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन बायो में बदलाव और पार्टी का नाम हटाने से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने पीएम मोदी के प्रति अपना समर्थन बरकरार रखा है. बायो में 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजीवन अनुयायी' लिखकर उन्होंने साफ किया कि विचारधारा से उनका जुड़ाव अब भी है. शहजाद पूनावाला के इस कदम के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

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