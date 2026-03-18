इस बार नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से हो रहा है. ऐसे में दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने झंडेवालान माता मंदिर आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है. नौ दिनों का यह त्योहार 27 मार्च तक चलेगा. इस दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिससे आसपास के इलाकों में भारी जाम लग सकता है.

यही वजह है कि सेंट्रल दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. खासकर ऑफिस आवर्स के दौरान. ऐसे में अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अपने ट्रैवल प्लान पहले से बना लें. अनावश्यक जाम से बचने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए सुझाए गए डायवर्जन का इस्तेमाल करें.

जान लें वैकल्पिक मार्ग

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, रानी झांसी रोड और देश बंधु गुप्ता (DBG) रोड पर, विशेष रूप से पहाड़गंज चौक और कालकादास चौक के बीच के मार्ग पर, यातायात जाम होने की आशंका है. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहने की संभावना है.

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, स्थिति के अनुसार यातायात मार्ग बदले जा सकते हैं. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और करोल बाग की ओर जाने वाले यात्रियों को फैज रोड होते हुए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है.

ट्रैफिक पुलिस की बुजुर्गों से अपील

बुजुर्गों से अनुरोध है कि वे रानी झांसी रोड से बचने के लिए पंचकुइयां रोड का इस्तेमाल करें ताकि वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.

मंदिर के आसपास पार्किंग के नियम

दिल्ली यातायात पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि झंडेवालन मंदिर के पास किसी भी प्रकार की अवैध पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. मंदिर के आसपास की मुख्य सड़कों पर गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस कदम का उद्देश्य सड़क जाम को रोकना और यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना है. अधिकारियों ने लोगों से जमीनी स्तर पर तैनात यातायात कर्मियों के साथ सहयोग करने का भी अनुरोध किया है. निर्देशों का पालन करना, यात्रा की योजना बनाना और यातायात संबंधी सूचनाओं से अवगत रहना त्योहारों के दौरान असुविधा से बचने में सहायक हो सकता है.