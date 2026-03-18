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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: पालम में भीषण आग, 6 लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत, फंसे थे 9 लोग, रेस्क्यू में जुटे 30 फायर ट्रक

दिल्ली: पालम में भीषण आग, 6 लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत, फंसे थे 9 लोग, रेस्क्यू में जुटे 30 फायर ट्रक

Delhi News in Hindi: साउथ वेस्ट दिल्ली के पालम इलाके में भीषण आग लगने से एक इमारत में परिवार के नौ लोग फंस गए. इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है. दमकल की 30 गाड़ियां बचाव कार्य में जुटी हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 18 Mar 2026 10:48 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साध नगर इलाके में भीषण आग लगने से एक इमारत में परिवार के 9 लोग फंस गए. सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस भयंक हादसे में 6 लोग झुलस गए, जिनकी दर्दनाक मौत की खबर है. मौके पर दमकल, दिल्ली पुलिस और एंबुलेंस की टीमें मौजूद हैं.

आज (18 मार्च) सुबह करीब 7 बजे फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद अब तक 30 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी जा चुकी हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है. आग इतनी भयावह थी कि उसके डरावने वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें आसमान तक उठता काला धुआं खौफनाक मंजर बयां कर रहा है. काले धुएं का गुबार दूर से ही दिख रहा है. वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा है. 

हाल ही में उत्तम नगर में लगी थी आग

बता दें कि अभी हाल ही में 6 दिन पहले उत्तम नगर के मछली मंडी इलाके में भी भयानक आग ने तबाही मचाई थी, जहां दुकानें और झुग्गी-झोपड़ियां आग की लपटों में घिर गई थीं. आग इतनी तेज थी कि बचाव दल को इसे बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी और बस्ती के लोग भी आग पर काबू नहीं पा सके, जबकि नुकसान का सही आंकलन अब तक सामने नहीं आ पाया है. 

स्थानीय लोगों ने बताया कि रात करीब 11:44 बजे आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की करीब 23 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया, हालांकि इस दौरान 300 से 400 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं. मटियाला के पास स्थित इस घनी बस्ती में गर्मी के चलते आग तेजी से फैली और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है.

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Published at : 18 Mar 2026 09:36 AM (IST)
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