दिल्ली: उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो पर 12वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम! ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

दिल्ली: उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो पर 12वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम! ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Delhi News: राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मेट्रो स्टेशन में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Feb 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मेट्रो स्टेशन में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. 20 फरवरी 2026 को सुबह 11:07 बजे कंट्रोलर, उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से सूचना प्राप्त हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर-1 से एक युवक ने द्वारका की ओर से आ रही मेट्रो ट्रेन के आगे छलांग लगा दी. युवक ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान अश्विनी डागर (17 वर्ष) पुत्र देवेंद्र, निवासी नजफगढ़, दिल्ली के रूप में हुई है. वह 12वीं कक्षा के बाद उत्तम नगर स्थित Success Coaching Centre में कोचिंग कर रहा था. शुरुआती जानकारी के अनुसार वह किसी व्यक्तिगत कारण से परेशान बताया जा रहा है. मृतक के पिता DTC में संविदा चालक हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए DDU अस्पताल भेज दिया गया है. मामले में धारा 194 BNSS के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है.

Published at : 20 Feb 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
DMRC  DELHI NEWS
और पढ़ें
Embed widget