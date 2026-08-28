दिल्ली SIR: कम वोटिंग वाले इलाकों में कम डिजिटाइजेशन

दिल्ली की वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के ड्राफ्ट स्टेज में एक पैटर्न सामने आया है. जिन विधानसभा क्षेत्रों में 2025 के विधानसभा चुनावों में वोटिंग कम हुई थी, वहां डिजिटाइजेशन रेट भी औसत से कम होने की संभावना है. इससे वहां के वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है.

दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं. डेटा के एनालिसिस से पता चलता है कि 2025 के चुनावों में सबसे कम वोटिंग वाले 18 विधानसभा क्षेत्रों में से 17 (जो कुल विधानसभा सीटों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा हैं) में डिजिटाइजेशन रेट दिल्ली के 67 प्रतिशत के औसत से कम था.

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इन इलाकों में कम हो सकती है वोटिंग

यह पैटर्न मोटे तौर पर SIR प्रक्रिया के बारे में चुनाव आयोग की व्याख्या से मेल खाता है. जिन इलाकों में ऐसे वोटर्स की संख्या ज़्यादा है जो दूसरी जगह चले गए हैं, जिनकी मौत हो गई है या जो किसी अन्य कारण से अयोग्य हैं, वहां वोटिंग कम हो सकती है. साथ ही, रिविज़न के दौरान ऐसे नामों की दर भी ज़्यादा हो सकती है जिन्हें 'अनकलेक्टिबल' (जानकारी न मिल पाने वाले) के तौर पर छांटा दिया गया.

ये विधानसभा क्षेत्र पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं और इनमें अमीर इलाके और कम आय वाले इलाके दोनों शामिल हैं. हालांकि अहम बात यह है कि डेटा का विश्लेषण पूर्वांचली या मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में एक जैसा पैटर्न नहीं दिखाता है. जिन 15 इलाकों में पूर्वांचली वोटर एक बड़ी राजनीतिक ताकत माने जाते हैं, उनमें से सात में डिजिटाइजेशन की दर दिल्ली के औसत से कम है, जबकि आठ में यह औसत से ज्यादा है.

मुस्लिम आबादी में भी डिजिटाइजेशन दर कम

संगम विहार में डिजिटाइजेशन की दर 59 प्रतिशत, बुराड़ी में 61 प्रतिशत और रिठाला में 64 प्रतिशत है. लेकिन पूर्वांचली आबादी वाले दूसरे इलाकों में यह दर काफी ज्यादा है. मटियाला में 76 प्रतिशत, द्वारका में 72 प्रतिशत और बाबरपुर में 73 प्रतिशत है.

इंडियन एक्सप्रेस के डेटा के एनालिसिस से पता चलता है कि जिन सात इलाकों में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, वहां भी डिजिटाइजेशन की दर बहुत कम नहीं है. पांच इलाकों में यह दर शहर के औसत से ज्यादा है, जबकि दो में यह औसत से कम है.

ओखला में यह दर सबसे कम यानी करीब 55 प्रतिशत है, जबकि चांदनी चौक में 61 प्रतिशत है. दूसरी तरफ, मटिया महल में करीब 75 प्रतिशत वोटरों का डेटा डिजिटाइज किया गया है. बाबरपुर में 73 प्रतिशत और मुस्तफाबाद में करीब 72 प्रतिशत है.

4 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

हालांकि एसआईआर के बाद कितने लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, इसका पता 4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद ही चलेगा. ड्राफ्ट लिस्ट 31 अगस्त को पब्लिश होनी है, जिसके बाद जिन वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, वे अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. डेटा इकट्ठा करने का काम पिछले हफ़्ते खत्म हुआ.

दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस के डेटा के मुताबिक, करीब डेढ़ महीने चली इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 97.51 लाख वोटरों के फ़ॉर्म इकट्ठा करके EC पोर्टल पर अपलोड किए गए. यह संख्या दिल्ली में SIR प्रक्रिया शुरू होने के समय लिस्ट में मौजूद 1.45 करोड़ वोटरों का 67 प्रतिशत है.

बाकी बचे 47.58 लाख वोटर, जो कुल वोटरों का लगभग 33 प्रतिशत हैं, उन्हें "जानकारी न मिल पाने वाले" (uncollectible) की कैटेगरी में रखा गया है. इस कैटेगरी में वे वोटर शामिल हैं जो घर पर नहीं मिले, कहीं और चले गए या जिनकी मौत हो गई. साथ ही डुप्लीकेट एंट्री और 'अन्य कारणों' से लिस्ट में शामिल लोग भी इसमें हैं. ड्राफ्ट लिस्ट से उनके नाम हटाए जा सकते हैं, हालांकि लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपना नाम शामिल करवाने का मौका मिलेगा.

डिजिटाइजेशन प्रोसेस क्या है?

गिनती के दौरान, बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटते हैं, वोटर्स को उन्हें भरने में मदद करते हैं और भरे हुए फॉर्म इकट्ठा करते हैं. इसके बाद BLOs जानकारी को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड करते हैं. इस प्रक्रिया को डिजिटाइजेशन कहा जाता है. डिजिटाइजेशन रेट उन वोटर्स के अनुपात को बताता है जिनके फॉर्म अपलोड हो चुके हैं और जिनके ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होने की संभावना है.

सिर्फ आदर्श नगर इस पैटर्न से अलग है, जहां वोटिंग 56 प्रतिशत रही, लेकिन डिजिटाइजेशन रेट लगभग 70 प्रतिशत दर्ज किया गया. महरौली, जहां सबसे कम 53 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, वहां लगभग 59 प्रतिशत वोटर्स का डेटा डिजिटाइज़ किया गया है. कस्तूरबा नगर में वोटिंग 54 प्रतिशत थी, वहां डिजिटाइजेशन रेट लगभग 56 प्रतिशत है. तुगलकाबाद में वोटिंग 56 प्रतिशत थी और डिजिटाइजेशन लगभग 52 प्रतिशत है.

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