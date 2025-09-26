दिल्ली: मारपीट से आहत युवक सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूदा, घरवालों को किया वीडियो कॉल

राजधानी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से बीती रात छलांग लगाकर 22 वर्षीय एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की. जिसकी तलाश अभी भी जारी है और सब बरामद नहीं हो पाया है. दरअसल 22 वर्षीय सुमित जो की करावल नगर का रहने वाला है सुमित की करावल नगर में ही कुछ लड़कों के साथ बाइक टच होने को लेकर लड़ाई हुई यह विवाद मारपीट में पहुंचा और उन लड़कों ने सुमित की पिटाई कर दी.

इस बात से आहत सुमित अपने भाई के पास पहुंचा और उसे उन लड़कों के पास चलकर समझाने की बात कही लेकिन जब सुमित का भाई इस झगड़े में ना पड़कर उसे समझाने लगा तो सुमित आहत हुआ और अपने संग हुई मारपीट की बात उसके दिल पर लगी और उसने बेइज्जती महसूस की. जिसके बाद आखिरकार रात करीब 10:00 बजे सुमित सिग्नेचर ब्रिज पहुंचा अपने परिजनों को वीडियो कॉल करके उन्हें कहा कि मैं सिग्नेचर ब्रिज से छलांग लगाकर आत्महत्या कर रहा हूं, और फोन रखते ही उसने सिग्नेचर ब्रीज से नीचे यमुना में छलांग लगा दी जिसके बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है.

मारपीट से आहत था सुमित

सुमित ने पहले वीडियो कॉल करके अपनी मां को आत्महत्या करने की जानकारी दी, उसने बताया कि वह अपने साथ हुई मारपीट से आहत है और अब है उसका जीने का मन नहीं है. सिगनेचर ब्रिज जहां आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं कभी कोई युवक तो कभी कोई महिला इस सिग्नेचर ब्रिज से खुद कर अपनी जान देती है और सुमित का परिवार और आसपास के लोग भी यह मांग कर रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज पर जाल लगाना चाहिए जिससे दिल्ली के सुसाइड पॉइंट में तब्दील होता जा रहा. सिग्नेचर ब्रिज अब और लोगों की जिंदगी लेने का कारण ना बने.

समय बहुत ज्यादा बीतने के कारण नहीं चल पाया पता

फिलहाल पिछले कई घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है बोर्ड क्लब की टीम और गोताखोर यमुना में सुमित की तलाश कर रहे हैं और अब तक कुछ पता नहीं चल सका है क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका है इसलिए सुमित का जीवित बचाना अब मुश्किल माना जा रहा है और गोताखोर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुमित को तलाश करने में जुटे हैं.