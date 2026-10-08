दिल्ली: सीमापुरी बिल्डिंग हादसा अपडेट, 4 की मौत, अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका

दिल्ली के सीमापुरी में बुधवार को बिल्डिंग हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. डीएम नार्थ-ईस्ट अजय कुमार के मुताबिक बिल्डिंग में अभी भी एक-दो लोगों के फंसे होने की जानकारी है. उन्होंने बताया कि अब तक तीन महिलाओं और एक बच्चे की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

इस हादसे में बिल्डिंग के मलिक और उनकी पत्नी जख्मी हैं, जिन्होंने बताया कि उनकी बिल्डिंग ठीक थी लेकिन साथ में बनी एक बिल्डिंग में लगातार काम चल रहा था और उसका वाइब्रेशन इस बिल्डिंग में हो रहा था.

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MCD ने दर्ज की FIR

MCD के द्वारा डेंजरस बिल्डिंग की पहचान कई बिल्डिंग की गयी थी, लेकिन इस एरिया की लिस्ट नहीं थी. यह बिल्डिंग मस्जिद के बाहर थी, बीच में एक गली भी थी. लेकिन जब यह गिरी तो आसपास की तीन बिल्डिंग को नुक़सान हुआ और बिल्डिंग का हिस्सा ईदगाह मस्जिद के अंदर आ गिरा. इस मामले में एक शख्स के खिलाफ अभी तक मुकदमा हुआ है.

बुधवार को अचानक गिरी बिल्डिंग

यहां बता दें कि बुधवार को यह बिल्डिंग अचानक गिरी, स्थानीय लोगों के मुताबिक भूकंप के झटकों के बाद बिल्डिंग गिरी. मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और सभी को अस्पताल पहुंचाया. अब तीन लोगों के मरने किन पुष्टि हुई है. जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है.

इस घटना ने के बार फिर MCD अधिकारियों की पोल खोल दी है. जिसमें पिछले महीने ही एक पीजी गिरने के बाद ऐसी जर्जर इमारतों पर कार्रवाई का दावा किया जा रहा था. बावजूद इसके एक और हादसा हो गया.

हालांकि अभी तक MCD अधिकारियों ने इस मामले में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की है. लेकिन लोग इस घटना के लिए भी MCD को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. अब देखना होगा कि क्या इस मामले में किसी की जिम्मेदारी तय की जारी है या नहीं ?

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