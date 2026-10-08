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दिल्ली की हवा में हुआ सुधार, आज छाये रहेंगे हल्के बादल, तापमान में गिरावट

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है. बुधवार को AQI 133 दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है. आज दिल्ली में आसमान में हल्के बादल रहेंगे.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 08 Oct 2026 06:52 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में सुबह हल्की ठंड के साथ शुरू हुई है. अब सुबह और रात को तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे साफ है कि अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ रही है. वहीं, तेज हवाओं के कारण बुधवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला है. विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और उसके बाद के 2-3 दिनों में तापमान 2-3°C तक गिर सकता है. 

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बुधवार को अधिकतम तापमान 1.1 गिरावट के साथ 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये औसत से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 0.2 गिरावट के साथ 25.0 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा. नोएडा में अधिकतम तापमान 35.2 और गाजियाबाद में 36.7 डिग्री दर्ज किया गया है.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (8 अक्टूबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे.  आज शहर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, दिन के दौरान दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी तक जा सकती है. 

हवा की गुणवत्ता में सुधार

बुधवार (7 अक्टूबर) को 24 घंटे का  औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 136 दर्ज किया गया जो 'मध्यम' (Moderate) श्रेणी में आता है, जबकि 6 अक्टूबर को यह 179 था. साफ है कि AQI में 43 अंको की गिरावट आई है. इससे पहले 5 अक्टूबर को AQI 184 था, जिसका मतलब है कि 6 अक्टूबर को 5 अंकों के गिरावट के साथ AQI में थोड़ा सुधार हुआ था. हालांकि, 4 अक्टूबर को AQI 187 और 3 अक्टूबर को AQI 171 दर्ज किया गया था. साफ है कि हवा की गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों में काफी बदलाव देखने को मिला है. 

पिछले 24 घंटों का दिल्ली का तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20-25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 15-20 किमी/घंटा की गति से चलीं. इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 88 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 43 प्रतिशत रहा. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 08 Oct 2026 06:52 AM (IST)
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