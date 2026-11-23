दिल्ली-एनसीआर में सर्दी की धार तेज होने लगी है. इसके साथ ही वायु प्रदूषण की मार भी जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज समोवार (23 नंवबर) को सुबह हल्की धुंध और कोहरा देखने को मिल रहा है. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ होने के आसार हैं. आज सुबह 6 बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 246 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.

IMD के अनुसार, रविवार (22 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री की गिरावट के साथ 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जोकि सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है. कोहरे के कारण सफदरजंग में सुबह 06:30 बजे सबसे कम दृश्यता 1200 मीटर दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 239 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.

दिल्ली के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस बनेंगे जन सेवा केंद्र, मिलेंगी पासपोर्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं

विभाग के अनुसार, आज सोमवार (23 नवंबर) को शहर का न्यूनतम तापमान 11-13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है. आज दिन के समय में हवा की गति 10 से 15 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है.

विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान रात के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद इसमें 2-3 डिग्र की गिरावट आ सकती है. हालांकि, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं.

तेज हवाओं से दिन में AQI में हो सकता है सुधार

विभाग के अनुसार, वेंटिलेशन इंडेक्स (6700 m²/s) आज बेहतर रहने और तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो सकता है. हालांकि, शाम होते-होते हवा की गति धीमे होने और तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ सकती है.

कहां कितना AQI का स्तर?

CPCB के अनुसार, आज सुबह 6 बजे राजधानी का औसत AQI 246 है. सबसे अधिक AQI सीरीफोर्ट का है, जोकि 300 के पार बना हुआ है. इसके अलावा भी कई इलाकों की हालत खराब है.

सीरीफोर्ट: 328

इग्नू मैदान गढ़ी: 318

तालकटोरा गार्डन: 313

पूसा: 312

सीआरआरआई मथुरा रोड: 296

आया नगर: 293

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: 290

शादीपुर: 284

जेएनयू: 283

पंजाबी बाग: 282

उत्तम नगर: 281

छावला: 276

घुम्मनहेड़ा: 248

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही.

दिल्ली से हापुड़ के लिए शुरू हुई बस सेवा, जानें किराया और रूट