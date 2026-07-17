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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के सीलमपुर में महिला की बेरहमी से हत्या, पति पर शक; बेटी ने सुनाई खौफनाक कहानी

दिल्ली के सीलमपुर में महिला की बेरहमी से हत्या, पति पर शक; बेटी ने सुनाई खौफनाक कहानी

Seelampur Murder Case: शुरुआती जांच में पुलिस को उसी पर हत्या का शक है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Jul 2026 06:38 AM (IST)
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उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 45 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आया है. वारदात के बाद से महिला का पति फरार है. शुरुआती जांच में पुलिस को उसी पर हत्या का शक है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.

पुलिस के मुताबिक, शाम करीब 7:32 बजे सीलमपुर थाने को गौतमपुरी की गली नंबर-9 स्थित एक मकान में महिला की हत्या की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मकान की तीसरी मंजिल पर करीब 45 वर्षीय महिला गंभीर हालत में फर्श पर पड़ी मिली. उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे. पुलिस उसे तुरंत जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम

घटना की सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम और क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के बाद से महिला का पति घर से फरार है. पुलिस को उसी पर हत्या का शक है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.

ताला तोड़कर देखा तो मां खून से लथपथ मिलीं- बेटी

मृतका की बेटी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि जब वह घर पहुंची तो बाहर से ताला लगा हुआ था. दरवाजे के बाहर खून की कुछ बूंदें भी दिखाई दीं, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी मां अंदर होंगी. बाद में जब वह दोबारा घर लौटीं और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को बुलाया गया. ताला तोड़कर अंदर देखा तो मां खून से लथपथ पड़ी थीं, जबकि पिता घर में नहीं थे.

बेटी ने बताया कि उसने बचपन से ही अपने माता-पिता के बीच झगड़े होते देखे हैं. उसके मुताबिक, पिता कोई काम नहीं करते थे और अक्सर पैसों को लेकर विवाद होता था. हालांकि, हाल के दिनों में किसी बड़े झगड़े की जानकारी नहीं थी.

बहन ने महिला के पति पर लगाया ये आरोप

मृतका की बहन शबनम ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में आरोप लगाया कि मोहम्मद सलीम अपनी पत्नी पर शक करता था और उसे घर से बाहर काम करने की अनुमति नहीं देता था. उन्होंने कहा कि उनकी बहन लंबे समय से इस वजह से परेशान थी, लेकिन बच्चों की वजह से उसने रिश्ता नहीं छोड़ा.

शबनम ने बताया कि इस मामले में पहले भी पुलिस से शिकायत की गई थी, जिसके बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही. उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन सुबह करीब 10 बजे उनकी बहन से फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसके बाद संपर्क नहीं हो सका.

जब वे मौके पर पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा था और अंदर उनकी बहन खून से लथपथ पड़ी थी. उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की है. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है. मामले की जांच जारी है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 17 Jul 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Seelampur News
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