हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूलों के लिए बड़ा फैसला, हाइब्रिड मोड में चलेंगे 5वीं तक के क्लास

Delhi School Hybrid Mode: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण शिक्षा निदेशालय ने 5वीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन+ऑफलाइन) में कक्षाएं चलाने का आदेश दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 11 Nov 2025 02:05 PM (IST)
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के कारण शिक्षा निदेशलय ने छोटे बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नया सर्कुलर जारी करते हुए ऐलान किया है कि अबसे लेकर अगले आदेश तक पांचवीं क्लास तक के बच्चों के क्लास हाइब्रिड मोड में चलेंगे. 

क्लास 5 तक के बच्चों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड यानी 'ऑनलाइन + ऑफलाइन' माध्य से कराई जाएगी. हफ्ते के कुछ दिन बच्चों को स्कूल आना होगा और कुछ दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी बच्चे इकट्ठा होंगे. यह आदेश तुंरत प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा.

दिल्ली में ग्रैप-3 लागू

बता दें, यह निर्णय दिल्ली-NCR की खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए लिया गया है. कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली में ग्रैप-III (Severe) लागू करने के भी आदेश दे दिए हैं. 

हाइब्रिड मोड का ये आदेश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा. शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों को यह आदेश भी दिया है कि माता-पिता और अभिभावकों को तुरंत हाइब्रिड मोड में पढ़ाई के बारे में जानकारी दे दी जाए.

दिल्ली में अब तक की सबसे खराब हवा

दिल्ली में मंगलवार (11 नवंबर) को वायु गुणवत्ता इस मौसम की सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 423 दर्ज किया गया जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए गए हैं. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सोमवार को जारी 24 घंटे के औसत एक्यूआई आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता 362 के एक्यूआई के साथ ‘बहुत खराब’ रही थी जो मंगलवार सुबह और खराब होकर 423 हो गई.

दिवाली के बाद से लगातार हवा खराब

दिवाली के बाद से दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार ‘खराब’ या ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है और यह बीच-बीच में ‘गंभीर’ श्रेणी में भी दर्ज की गई है. शहर में पिछले हफ्ते से तापमान में भी गिरावट जारी है.

मंगलवार, 11 नवंबर को को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिल्ली में ठंड के दस्तक देने के बाद सोमवार को मौसम की पहली शीत लहर दर्ज की गई और आया नगर स्टेशन पर तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

 

Published at : 11 Nov 2025 01:50 PM (IST)
AQI DELHI NEWS
