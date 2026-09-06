दिल्ली इमारत हादसा: ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी, ये रास्ते बंद, पढ़ें नया रूट

दिल्ली के मोती बाग इलाके में सत्य निकेतन स्थित शिव मंदिर के पास इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, मलब के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है. वहीं, हादसे के बाद दिल्ली की यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यातायात पुलिस ने प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक को डायवर्ट किया है, ताकि राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े. साथ ही लोगों से प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक, यातायात पुलिस ने बचाव और आपातकालीन कार्यों में सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्र के आसपास यातायात को डायवर्ट किया है. साथ ही यात्रियों को सलाह दी है कि यदि संभव हो तो प्रभावित क्षेत्र से बचें. इसके अलावा यातायात पुलिस के निर्देशों और वैकल्पिक मार्गों का पालन करने की अपील यातायात पुलिस की तरफ से की गई है.

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घटना स्थल के पास न रुकने की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि एम्बुलेंस, दमकल और आपातकालीन वाहनों के लिए सड़कें खाली रखें. घटना स्थल के पास रुकने या पार्किंग करने से बचें. रास्ता साफ रखें. जान बचाने में मदद करें. इमारत ढहने की घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. अब तक मलबे में दबे 6 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

मलबे में आधा सैकड़ा लोगों के फंसे होने की आशंका

दिल्ली के मोती बाग इलाके में एक इमारत ढहने से हड़कंप मच गया, हादसे की सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है. रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी है, वहीं, मलबे में करीब 50 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद प्रशासन और राहत टीमों की बचाव अभियान तेज कर दिया है. वहीं, हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है.

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