दिल्ली में कल गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर छुट्टी का ऐलान, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार (25 नवंबर) को राजधानी में छुट्टी का ऐलान किया है. सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. इससे पहले सरकार ने 25 नवंबर को सीमित अवकाश घोषित किया था, लेकिन रविवार को उसने दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यह दिन नागरिकों को गुरु तेग बहादुर के अद्वितीय बलिदान, दिव्य ज्ञान और धर्म, मानवीय गरिमा और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा में उनके अद्वितीय योगदान को याद करने और उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान करेगा.

लाल किले में हो रहा तीन दिवसीय कार्यक्रम

वहीं दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर 23 से 25 नवबंर तक तीन दिवसीय भव्य समागम का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व कई मंत्रियों ने इस समागम में भाग लिया.

इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी दिवस पर दिल्ली सरकार द्वारा रविवार से आयोजित तीन दिवसीय भव्य समागम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.

'मानवता के रक्षक थे गुरु तेग बहादुर साहिब'

वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गुरु का जीवन और शहादत अत्याचार और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है. उन्होंने कहा कि गुरु साहिब न केवल सिख पंथ के पूजनीय नौवें गुरु थे, बल्कि मानवता के रक्षक भी थे. सीएम ने ये भी कहा कि वह एक दिव्य व्यक्तित्व थे जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन करने के अधिकार को बनाए रखने के लिए शहादत का रास्ता अपनाया.

उन्होंने लिखा कि दिल्ली इस अमर विरासत की जीवंत साक्षी है. चांदनी चौक स्थित पावन सीसगंज साहिब गुरुद्वारा हमें निरंतर याद दिलाता है कि दूसरों की आस्था और अधिकारों की रक्षा ही सच्ची सेवा है.