हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?

दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?

Delhi Pollution: दिल्ली के 19 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि शेष 19 केंद्रों में एक्यूआई 300 दर्ज हुआ, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Nov 2025 07:08 AM (IST)
देश की राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक रविवार (23 नवंबर) को यहां वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रही और एक्यूआई 391 दर्ज किया गया. 

सीपीसीबी के 'समीर' ऐप के अनुसार, दिल्ली के 19 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि शेष 19 केंद्रों में एक्यूआई 300 दर्ज हुआ, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार, सोमवार (24 नवंबर) से बुधवार (26 नवंबर) तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रह सकती है.

आंखों में हो रही जलन

लगातार बढ़ते स्तर ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं. आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, बच्चों और बुजुर्गों में खांसी-बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. डॉक्टरों ने लोगों को घर से कम निकलने, मास्क पहनने और एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

राजधानी में बढ़ी ठंड

वहीं मौसम की बात करें तो दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शाम साढ़े पांच बजे आर्द्रता का स्तर 68 प्रतिशत रहा. हालांकि माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी दिनों और दिसंबर के पहले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने सोमवार (24 नवंबर) को दिल्ली में कोहरे के अलर्ट ने भी चिंता बढ़ा दी है. यहां सोमवार को मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है.

बता दें कि सीपीसीबी मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को गंभीर' माना जाता है.

Published at : 24 Nov 2025 06:41 AM (IST)
और पढ़ें
