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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा

दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा

Delhi Rains Today: मौसम विभाग ने दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ आंधी-तूफान आने और बिजली चकमने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है. हालांकि, न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 15 Jun 2026 11:01 AM (IST)
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दिल्ली के कुछ हिस्सों में सोमवार (15 जून) की सुबह हल्की बारिश हुई और मौसम कार्यालय ने आंधी-तूफान आने और बिजली चमकने के संबंध में ‘रेड’ और ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है. पालम में 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि आयानगर में 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई. लोधी रोड पर हल्की बूंदाबांदी हुई. राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक है. पालम में न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड और रिज स्टेशन पर क्रमशः 26 और 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. आयानगर में न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

यह भी पढ़ें: Delhi News: दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, 30 जून तक भरे प्रॉपर्टी टैक्स, मिलेगी इतने फीसदी की छूट

हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी, पूर्वी, मध्य, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी, पश्चिमी, उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली, नयी दिल्ली तथा शाहदरा के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन व 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने तथा हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना है. 

39 डिग्री तक रह सकता है अधिकतम तापमान 

मौसम कार्यालय ने दिन में सामान्यत: बादल छाए रहने के साथ आंधी-तूफान आने और बिजली चकमने तथा हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: Delhi Weather: दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट, अगले 7 दिनों में तेजी से बढ़ेगा तापमान, बढ़ेगी उमस और गर्मी

Published at : 15 Jun 2026 11:01 AM (IST)
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