1 अगस्त से बदल जाएगा महिलाओं की फ्री बस यात्रा का नियम, बिना इस कागज के नहीं कर पाएंगी सफर

दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा से जुड़ा बड़ा बदलाव अगले महीने से लागू होने जा रहा है. दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अगस्त 2026 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ केवल उन्हीं महिला यात्रियों को मिलेगा, जिनके पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा. कार्ड नहीं होने की स्थिति में महिलाओं को सामान्य यात्रियों की तरह किराया देकर टिकट लेना पड़ेगा.

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के अनुसार, 1 अगस्त से पिंक टिकट केवल उन्हीं महिला यात्रियों को जारी किए जाएंगे, जिनके पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा. बस में चढ़ते समय यात्रियों को अपना कार्ड टैप करना होगा. इसके बाद ही वे सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी.

पेपर पिंक टिकट व्यवस्था होगी समाप्त

परिवहन विभाग और डीटीसी ने मुफ्त बस यात्रा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसके तहत मौजूदा कागज आधारित पिंक टिकट प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है. नई व्यवस्था में स्मार्ट कार्ड आधारित सत्यापन के जरिए ही मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

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बिना कार्ड वाली महिलाओं को देना होगा किराया

नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिन महिला यात्रियों के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, उन्हें मुफ्त पिंक टिकट जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे यात्रियों को डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा के लिए निर्धारित किराया चुकाकर सामान्य टिकट खरीदना होगा.

कार्ड बनवाने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रहने के कारण डीटीसी ने अपनी बसों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत महिला यात्रियों को जल्द से जल्द स्मार्ट कार्ड बनवाने की सलाह दी जा रही है, ताकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

बनाए गए 50 अधिकृत केंद्र

डीटीसी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए राजधानी में 50 अधिकृत केंद्र स्थापित किए हैं. पात्र महिलाएं परिवहन विभाग और डीटीसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित केंद्रों एवं काउंटरों पर जाकर कार्ड बनवा सकती हैं.

अब तक 11 लाख कार्ड जारी, जुलाई अंत तक 13 लाख का लक्ष्य

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक दिल्ली में करीब 11 लाख पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. सरकार का लक्ष्य जुलाई के अंत तक यह संख्या बढ़ाकर 13 लाख तक पहुंचाने का है. इसके बाद 1 अगस्त से इस कार्ड को मुफ्त बस यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा.

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