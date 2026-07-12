दिल्ली-NCR में बढ़ेगी गर्मी, अगले 5 दिन बारिश के नहीं आसार, जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को आने वाले दिनों में मौसम के दोहरे मिजाज का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग द्वारा हफ्ते के दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि किसी भी दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है. मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह के लिए 'नो वार्निंग' की स्थिति बरकरार रखी है.

ऐसे में हल्की और छिटपुट बारिश के बावजूद तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का अधिक सामना करना पड़ेगा. 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहा. विभाग ने किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं थी.

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दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (12 जुलाई) को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा. आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. ज्यादातर समय तेज धूप रहने की संभावना जताई गई है. जिससे एनसीआर के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. सुबह 6 बजे के करीब बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में रविवार को 71 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. वहीं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. फिलहाल अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के करीब बना हुआ है. सुबह से मौसम साफ नजर आ रहा है हालांकि आसमान बादलों से घिरा रहने की उम्मीद है.

आगे कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम?

सोमवार (13 जुलाई) को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. मौसम में नमी सुबह 80 प्रतिशत और शाम 65 प्रतिशत रहने का अनुमान है. 14 जुलाई को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है.

आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा, जबकि सुबह 80 प्रतिशत और शाम 65 प्रतिशत आर्द्रता रहने की संभावना है. वहीं, 15 जुलाई और 16 जुलाई को आसमान सामान्य रूप से बादलों से ढका रहने का अनुमान है. दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इसके बावजूद मौसम विभाग ने दोनों दिनों के लिए भी कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

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