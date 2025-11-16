दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमिका की हत्या के बाद आशिक ने खुद को मारी गोली

दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां के ओल्ड स्लम कवार्टर के एक मकान में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर ली और खुद को भी गोली मार ली. इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है. मृतक युवती की पहचान मुस्कान 24 वर्ष और युवक की पहचान नीरज के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि युवती तलाकशुदा थी और शायद युवक उसका प्रेमी. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस को दोपहर में सूचना मिली कि पंजाबी बाग के ओल्ड स्लम क्वार्टर स्थित एक मकान में दो लोग घायल अवस्था में पड़े हैं. पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार एक कमरे वाले मकान के अंदर एक महिला गद्दे पर लेटी हुई मिली और उसके सिर पर गोली लगने का निशान लग रहा था. महिला की पहचान मुस्कान के रूप में हुई है, उसने हाल में तलाक लिया था. महिला को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक उसी मकान के एक अन्य कमरे में एक व्यक्ति, छाती पर गोली लगने के निशान के साथ पाया गया. उस व्यक्ति की पहचान 25 वर्षीय नीरज के रूप में हुई. नीरज को तुरंत नजदीक के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

एकतरफा प्यार का मामला

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह एकतरफा प्रेम का मामला प्रतीत होता है. अधिकारी ने बताया कि गोली चलने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. स्थानीय लोगों के साथ-साथ परिजनों से पूछताछ की जा रही है.

उधर घटना के बाद ओल्ड क्वार्टर में हड़कम्प मचा हुआ है, कि आखिर युवक ने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया ?