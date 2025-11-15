दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख की ऑनलाइन ठगी का खुलासा, 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार

दिल्ली क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने दो अलग-अलग बड़े ऑनलाइन फ्रॉड मामलों में कार्रवाई करते हुए दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी मिलकर 50 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी कर चुके थे. दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का खुलासा करते हुए इस मामले में दो ठगों को यूपी और आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है.

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी काफी पढ़े-लिखे है. पहला आरोपी एमबीए पास तो दूसरा आरोपी बीकॉम का छात्र है. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुट गई है. आरोपियों के अपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है.

शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता को शेयर बाजार में निवेश करवाने के नाम पर 23.80 लाख रुपये की ठगी की गई. आरोपी सुनील कुमार रेड्डी MBA पास और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है.

आरोपी ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर पीड़ित से 15 ट्रांजेक्शन के जरिए रकम मंगवाई. साइबर सेल ने सभी खातों को फ्रीज कर दिया और 5 लाख रुपये पीड़ित को वापस भी करा दिए. लगातार प्रयास के बाद आरोपी को आंध्र प्रदेश से पकड़ा गया.

दूसरे मामले पर एक नजर

दूसरे मामले में लखनऊ में टाटा क्रोमा में काम करने वाले पीड़ित से 26.49 लाख रुपये की ठगी हुई. आरोपी आयुष सेमवाल बी.कॉम तृतीय वर्ष का छात्र और कॉल सेंटर में वॉयस प्रोसेस असिस्टेंट है. उसने ऑनलाइन इंसेंटिव और फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पीड़ित को फंसाया.

जांच में खुलासा हुआ कि उसने लेन-देन छिपाने के लिए 18 बैंक खातों का इस्तेमाल किया था. वह कमीशन पर खाते बेचने का काम भी करता था. उसे नोएडा सेक्टर-58 से उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह गैंग राज्यों की सीमा पार बैठकर लोगों को निवेश और ऑनलाइन इंसेंटिव का लालच देकर ठगी कर रहा था. साइबर सेल की टीम ने दोनों मामलों में बैंक खातों को फ्रीज किया और ठगी के नेटवर्क की परतें खोलीं. पुलिस मामले में आगे की जांच जारी है.