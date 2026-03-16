दिल्ली से बिहार तक दौड़ेंगी DTC की इलेक्ट्रिक AC बसें, 17 इंटर-स्टेट रूट पर शुरू होगी नई सेवा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार क्षेत्रीय आवाजाही को और बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. जिसमें इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अब 17 रूटों पर 50 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाएगी. इन बसों को पड़ोसी राज्यों के साथ ही बिहार तक सेवा दी जाएगी. इससे प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों से बेहतर आवाजाही बढ़ेगी.

इस बारे में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हमारी प्राथमिकता इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों तक सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है. पूर्वांचली समुदाय की जरूरतों को देखते हुए दिल्ली-बिहार रूट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

इस सेवा में क्या होगा ख़ास ?

डीटीसी इंटर-स्टेट बस सेवा में 50 इलेक्ट्रिक एसी बसों को शामिल किया जाएगा, इसका बड़ा उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है.यूपी, उत्तराखंड, हरियाण, राजस्थान के साथ ही दिल्ली और बिहार को भी जोड़ा जाएगा. कुल ऐसे 17 रूट चिन्हित हुए हैं. राजधानी से 250 किमी से 300 किमी तक किफायती दरों में यह सेवा उपलब्ध होगी. खासकर पूर्वांचल और बिहार आने-जाने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी.

बड़े अंतराल के बाद शुरू हो रही DTC की इंटर-स्टेट सेवा

यहां बता दें कि डीटीसी की इंटर-स्टेट बस सेवा एक लंबे अर्से बाद शुरू हो रही है. पहले चरण में कुछ बसें संचालित हैं अब 50 बसें और शुरू हो रहीं हैं. इन बसों में आधुनिक सुविधाओं का पूरी तरह ख्याल रखा गया है. सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन और आरामदायक सीटें और कई सुविधाएं भी यात्रियों के लिए रहेंगी. इनका किराया भी काफी रियायती होगा.

दिल्ली सरकार के इस कदम से यात्रियों ने काफी राहत की सांस ली है. क्यूंकि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से बाहर जाते हैं और आते हैं. एसी बसों की संख्या बेहद कम है और अगर सरकारी बसें रहेंगी तो यह काफी बड़ा कदम होगा.