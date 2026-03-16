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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली से बिहार तक दौड़ेंगी DTC की इलेक्ट्रिक AC बसें, 17 इंटर-स्टेट रूट पर शुरू होगी नई सेवा

दिल्ली से बिहार तक दौड़ेंगी DTC की इलेक्ट्रिक AC बसें, 17 इंटर-स्टेट रूट पर शुरू होगी नई सेवा

Delhi News In Hindi: परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हमारी प्राथमिकता इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों तक यात्रा सुनिश्चित करना है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 16 Mar 2026 07:12 PM (IST)
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दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार क्षेत्रीय आवाजाही को और बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. जिसमें इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अब 17 रूटों पर 50 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाएगी. इन बसों को पड़ोसी राज्यों के साथ ही बिहार तक सेवा दी जाएगी. इससे प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों से बेहतर आवाजाही बढ़ेगी.

इस बारे में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हमारी प्राथमिकता इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों तक सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है. पूर्वांचली समुदाय की जरूरतों को देखते हुए दिल्ली-बिहार रूट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

इस सेवा में क्या होगा ख़ास ?

डीटीसी इंटर-स्टेट बस सेवा में 50 इलेक्ट्रिक एसी बसों को शामिल किया जाएगा, इसका बड़ा उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है.यूपी, उत्तराखंड, हरियाण, राजस्थान के साथ ही दिल्ली और बिहार को भी जोड़ा जाएगा. कुल ऐसे 17 रूट चिन्हित हुए हैं. राजधानी से 250 किमी से 300 किमी तक किफायती दरों में यह सेवा उपलब्ध होगी. खासकर पूर्वांचल और बिहार आने-जाने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी.

बड़े अंतराल के बाद शुरू हो रही DTC की इंटर-स्टेट सेवा

यहां बता दें कि डीटीसी की इंटर-स्टेट बस सेवा एक लंबे अर्से बाद शुरू हो रही है. पहले चरण में कुछ बसें संचालित हैं अब 50 बसें और शुरू हो रहीं हैं. इन बसों में आधुनिक सुविधाओं का पूरी तरह ख्याल रखा गया है. सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन और आरामदायक सीटें और कई सुविधाएं भी यात्रियों के लिए रहेंगी. इनका किराया भी काफी रियायती होगा.

दिल्ली सरकार के इस कदम से यात्रियों ने काफी राहत की सांस ली है. क्यूंकि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से बाहर जाते हैं और आते हैं. एसी बसों की संख्या बेहद कम है और अगर सरकारी बसें रहेंगी तो यह काफी बड़ा कदम होगा.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 16 Mar 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
DTC Bus DELHI NEWS Inter State Service
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